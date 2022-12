Éloge de la messe de minuit

La messe de minuit est une des plus belles qui soient, et joue pour cela une place exceptionnelle dans le monde chrétien.

À l’autre bout du monde, un enfant est né, dans l’innocence la plus absolue, pour racheter de manière sacrificielle les péchés du genre humain et révéler aux hommes le sens de leur présence sur cette terre.

Chacun est libre de croire ou non à cette histoire, ou même, d’y croire à sa façon. Mais nul ne contestera qu’elle se trouve au cœur de notre civilisation, qu’elle en constitue un mythe essentiel.

Catholicisme

Hélas, on apprenait dimanche dans Le Journal que cette tradition universelle et québécoise était compromise.

Non pas que les Québécois la boudent. Au contraire. C’est souvent la dernière messe qu’ils fréquentent.

Dans notre histoire, elle trouve sa représentation la plus touchante dans le fameux épisode du Temps d’une paix, qui tourne autour d’une intrigue amusante : est-ce que Joseph-Arthur, malade, grippé, pourra reprendre des forces à temps pour y chanter son Minuit Chrétien, assurément le plus beau des chants qui soit?

Et pourtant, il y a de moins en moins de messes de minuit au Québec.

Parce qu’il y a de moins en moins de prêtres, tout simplement.

Les hommes sont de moins en moins à entendre l’appel du sacré.

Ceux qui l’entendent ne l’associent plus nécessairement à la religion catholique et veulent encore moins de l’existence sacrificielle des prêtres, qui entre en contradiction avec tout ce que permet et promet le monde moderne. Ce n’est pas que notre monde soit indifférent au sacré ou à la foi, mais il déleste la religion de sa charge culturelle pour la réduire à une forme de spiritualité à la carte.

Il est à la recherche aussi d’autorités spirituelles. Il les préfère toutefois sous les traits d’un coach de vie ou d’un chef religieux venu du lointain Orient. Du prêtre, il se méfie.

Qu’on me permette de le confesser : j’aime les prêtres. J’en connais quelques-uns. Certains me font même l’honneur de leur amitié. Elle m’est précieuse. Ils sont, quoi qu’on en dise, les gardiens d’une tradition, ils incarnent un rapport au monde que personne d’autre ne peut incarner.

Je sais bien, par ailleurs, que les Québécois ont renoncé au catholicisme, qu’ils ont même l’impression de s’en être libérés.

Prêtres

On les comprend.

Dans notre histoire, l’Église a deux visages. Comme les Polonais et les Irlandais, elle nous a servi de refuge identitaire collectif et nous a permis de survivre à la Conquête anglaise. Mais elle s’est aussi montrée coupable d’un cléricalisme étouffant. Et trop de prêtres, disons-le poliment, n’ont pas eu la conduite exemplaire à laquelle on s’attendait.

On devrait pouvoir célébrer notre laïcité et confesser notre attachement à notre héritage catholique.

Car je suis convaincu d’une chose : un peuple qui n’a plus de lieux où prier, qui n’a plus de rituels immémoriaux pour marquer l’existence et qui ne peut plus célébrer la messe de minuit, est un peuple dépossédé d’une part de lui-même.