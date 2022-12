Faut-il avoir payé son hypothèque avant de prendre sa retraite?

On entend souvent dire que notre hypothèque devrait être payée lorsqu’on arrive à la retraite. Est-ce encore vrai aujourd’hui?

Si de nombreux retraités ont réussi à rembourser leur hypothèque avant de quitter le marché du travail, il reste que ce n’est pas le cas de tous. Car avec la hausse vertigineuse du prix des propriétés, les taux d’intérêt qui grimpent en flèche et l’accès plus tardif au statut de propriétaire, il y a fort à parier que nous serons plus nombreux à traîner un solde hypothécaire à la retraite. Mais ce n’est pas nécessairement négatif.

Une perspective différente

Émile Khayat, planificateur financier, directeur régional, Groupe Banque TD, confirme qu’il rencontre de plus en plus de clients qui arrivent à la retraite sans avoir terminé de payer leur hypothèque, ce qui peut effectivement affecter le style de vie qu’ils souhaitaient s’offrir.

«Notre conception de la retraite d’aujourd’hui est relativement similaire à celle que l’on avait il y a 50 ans : on estime que les pensions gouvernementales et celles de l’employeur représenteront environ 70 % du revenu que l’on gagnait. Le manque à gagner de 30 % devait être compensé par le fait que l’on n’a plus d’hypothèque à rembourser», explique-t-il.

Or, les hypothèques d’autrefois – 100 000 à 200 000 $ – étaient bien loin de celles de 500 000 $ que l’on voit fréquemment aujourd’hui. Elles étaient donc plus faciles à absorber dans un budget, tout en occupant proportionnellement moins de place dans celui-ci. De ce fait, on pouvait espérer réalistement arriver à la retraite sans hypothèque.

Même s’il reste un solde, il est habituellement peu élevé, puisque cela fait déjà de nombreuses années que la personne le rembourse. À moins que l’on n’ait utilisé sa maison comme «un guichet automatique» en refinançant son hypothèque à plusieurs reprises afin de payer des rénovations, s’acheter une voiture, etc. Auquel cas le montant qu’il reste à payer pourrait avoir grimpé dangereusement.

Viable si c’est prévu dans le budget

Est-ce une mauvaise chose d’avoir encore un solde hypothécaire à la retraite? Émile Khayat indique que c’est parfaitement viable, pour autant qu’on l’a calculé et intégré dans son budget.

«Il faut le prévoir dans sa planification et inclure les versements hypothécaires dans les dépenses à la retraite. On doit être conscient que le principe selon lequel 70 % de nos revenus suffiront à assurer notre style de vie ne tient plus», prévient-il.

Par ailleurs, à 65 ans, on est généralement encore en bonne santé et désireux de voyager, par exemple.

Autrement dit, les dépenses en loisir risquent d’être élevées et ceci doit aussi être pris en compte dans le plan financier.

La planification est donc la clé pour tirer son épingle du jeu. Plusieurs options sont envisageables, comme demeurer plus longtemps sur le marché du travail : en retardant l’âge de la retraite, vous pourriez bonifier vos rentes gouvernementales. On peut envisager de faire des ajustements à ses investissements et de revoir la composition de son portefeuille avec son planificateur financier, de façon à obtenir un rendement plus élevé plusieurs années avant la retraite.

«Enfin, il faut aussi se demander si l’on souhaite absolument laisser un legs à ses héritiers. Cela peut enlever un sérieux poids financier si on décide de ne pas le faire», constate Émile Khayat.

Avantage à prendre à considération

Avoir encore une hypothèque à la retraite présente aussi certains avantages, puisque cela vous donne accès à une marge hypothécaire.

Vous pourriez donc utiliser celle-ci pour payer des frais imprévus ou bonifier votre revenu de retraite. Attention, il vaut mieux la demander avant d’avoir quitté le marché du travail, car sinon votre institution financière pourrait se montrer plus réticente à vous en accorder une.

L’avantage d’une marge hypothécaire est que les taux d’intérêt pratiqués sur celle-ci sont habituellement moins élevés que les autres formes de crédit, puisqu’elle est garantie par la valeur de votre propriété.

Chaque mois, vous n’aurez à rembourser que les intérêts et non pas le capital, ce qui vous donnera plus de latitude dans votre budget. Le solde de la marge hypothécaire et celui de l’hypothèque seront finalement remboursés au moment de la vente de la propriété.

CONSEILS :

Consultez votre planificateur financier pour établir une stratégie si vous pensez que vous n’aurez pas liquidé votre hypothèque à la retraite.

Réduisez autant que possible vos autres dettes de consommation avant de quitter le marché du travail : cartes de crédit, cartes de magasin, marges de crédit. Commencez par rembourser celles dont le taux d’intérêt est le plus élevé, car ce sont les plus coûteuses, et surtout ne vous endettez pas à nouveau.

Quand vous serez libéré du poids de vos dettes de consommation, il sera plus facile de boucler votre budget à la retraite.