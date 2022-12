Hausse des ventes au détail au Québec et au Canada

Les ventes au détail ont progressé de 2,6 % au Québec, entre septembre et octobre, pour s’établir à 13,97 millions $, selon les données de Statistique Canada publiées mardi.

• À lire aussi: Transferts en santé: Legault encouragé par l’ouverture de Justin Trudeau

• À lire aussi: Fêtes de fin d'année: la hausse des prix aura un impact sur le budget des Québécois

Pour l’ensemble du pays, les ventes au détail ont augmenté de 1,4 %, entre septembre et octobre 2022, s'établissant à 62 milliards $, ce qui représente la hausse la plus marquée en cinq mois.

La Belle Province fait partie des neuf provinces qui ont vu leurs ventes au détail augmenter. Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, elles ont crû de 4,9 %.

L’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse ont affiché la plus forte augmentation (+5,9 %) entre septembre et octobre 2022, tandis que l’Ontario est la seule province à avoir rapporté une baisse des ventes au détail (-0,3 %).

Selon Statistique Canada, la hausse des ventes au détail au pays est en grande partie attribuable à la hausse des ventes des stations-service (+6,8 %), «une première augmentation en quatre mois».

Les ventes au détail de base ont affiché une deuxième hausse en cinq mois (+ 0,9 %) en octobre, principalement en raison des ventes dans les magasins d'alimentation qui ont aussi progressé (+2,2 %). Les ventes dans les supermarchés et les autres épiceries (sauf les dépanneurs) ont aussi augmenté (+2,5 %).

Les magasins de produits de santé et de soins personnels ont aussi augmenté leurs ventes (+1,3 %), alors que le recul des ventes au détail le plus important a été enregistré dans les magasins de détail divers (-1,3 %).

Sur une base désaisonnalisée, les ventes du commerce de détail électronique ont diminué de 4,6 % en octobre.

D’une année à l’autre les ventes au détail ont augmenté de 6,4 % au Canada, et de 7 % au Québec.