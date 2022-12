Hoffman ferme les livres Mullett Arena

Mike Hoffman a joué les héros en prolongation, permettant au Canadien de Montréal de battre les Coyotes de l’Arizona 3 à 2, lundi au Mullett Arena.

Hoffman a trompé la vigilance de Karel Vejmelka en période supplémentaire grâce à son excellent tir des poignets. Il s’agit d’un deuxième but en prolongation cette saison pour le vétéran, qui avait donné la victoire aux siens face aux Penguins de Pittsburgh en novembre.

Le Tricolore n’a pas été aux commandes du duel du jour pour autant, et comme à plusieurs reprises cette saison, Samuel Montembeault a gardé ses coéquipiers dans le match. Il a effectué 37 parades, contre seulement 23 pour son vis-à-vis.

Cole Caufield a été le premier à toucher la cible, en tout début de période médiane. Kaiden Guhle méritait davantage qu’une mention d’aide secondaire sur la séquence, lui qui a manœuvré à sa guise autour de la défense adverse tout juste avant que le petit tireur d’élite ne décoche un violent lancer des poignets.

Christian Dvorak a aussi enfilé l’aiguille lors de cet engagement, quelques minutes après que Nick Schmalz eut créé l’égalité. Le centre américain est venu hanter son ancienne équipe en faisant habilement dévier un tir de la pointe d’Arber Xhekaj.

La recrue Matias Maccelli a toutefois remis les compteurs à zéro moins de trois minutes plus tard. Jacob Chychrun et Lawson Crouse ont permis à l’attaquant finlandais de s’échapper en mystifiant le Tricolore à l’aide d’un jeu préparé.

À son premier match dans l’uniforme bleu-blanc-rouge, Anthony Richard s’est d’ailleurs démarqué par sa vitesse et sa ténacité. Il a passé 10 min 58 s. sur la patinoire, a cadré deux tirs et a même eu droit à une audition sur le deuxième trio, aux côtés de Kirby Dach et Jonathan Drouin.

Un premier vingt ardu

Le Tricolore a peiné à prendre son erre d’aller en début de match, si bien qu’il a été incapable d’enfiler l’aiguille en première période pour un sixième match consécutif.

Au-delà de cette panne sèche prolongée et des 16 tirs au but qu’il a accordés aux Coyotes, le CH a été amoché au cours de cet engagement.

Le retour de Dvorak en Arizona s’est amorcé rudement. Le centre américain a été atteint près de la tempe par un lancer sur réception de son coéquipier Nick Suzuki, et a immédiatement retraité vers le vestiaire. Il a toutefois été en mesure de revenir au jeu.

Quelques minutes plus tard, Slafkovsky a été sonné à son tour. Le jeune Slovaque voulait pénétrer la zone adverse lorsqu’il a rencontré un mur inattendu : Shayne Gostisbehere ! Même s’il pèse près de 50 lb de moins que Slafkovsky, il lui a servi une violente mise en échec.

Le Canadien poursuivra son périple à l’étranger au Colorado, mercredi, où il visitera l’Avalanche.