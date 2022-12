Legault : mandat fort, mais demandes à Trudeau faibles

Heureusement, aucune tempête de neige ne semble vouloir empêcher la rencontre Legault-Trudeau, aujourd’hui à Montréal.

Car il y a beaucoup à discuter.

Dans les « entourages » des deux premiers ministres, on insiste toutefois : il ne faut pas s’attendre à de grandes annonces.

Du côté de Trudeau, on voudra réitérer, dit-on, l’opposition d’Ottawa à l’utilisation, par le Québec, de la disposition de dérogation (dans les lois 21, laïcité, et 96, langue française). Trudeau annoncera-t-il un renvoi à la Cour suprême sur la question ?

On susurre par ailleurs qu’Ottawa veut faire avancer certains projets en infrastructures au Québec (mais pas le 3e lien caquiste).

Roxham

François Legault, lui, insistera sur les énormes problèmes causés par le chemin Roxham, pratiquement la seule porte d’entrée pour l’immigration dite « irrégulière » au Canada.

Après l’accalmie de la COVID, le nombre de demandeurs du statut de réfugié a explosé cette année, ce qui a forcé la mise sur pied d’une sorte d’« hôtel Roxham » au nord de Montréal.

Québec fera valoir qu’accueillir près de 40 000 demandeurs par année contribue au déclin du français, pourtant reconnu par Ottawa, qui prétend vouloir aider Québec à renverser la funeste tendance. La fonction publique fédérale met souvent presque trois ans à répondre aux demandeurs. Pendant ce temps, ceux-ci s’établissent dans la métropole québécoise, souvent en marge des règles linguistiques. Sans compter la pression exercée sur les systèmes de santé et d’éducation.

Québec réclamera le remboursement de « tous les coûts » engendrés par cet étrange poste-frontière officieux.

Au gouvernement Trudeau, on répliquera qu’il y a espoir : d’autres provinces seraient ouvertes à recevoir plus de demandeurs de statut de réfugié. Mais comment organiser cette réorientation du flux de réfugiés ?

Au reste, que donnera la fin de la renégociation de l’Entente sur les tiers pays sûrs, qu’Ottawa dit imminente ?

Legault erratique

D’autres aspects du dossier d’immigration seront abordés, nous certifie-t-on. Mais le discours de François Legault en la matière a été tellement erratique depuis quelques mois qu’on ne sait plus trop ce qu’il réclamera.

Le 24 mai, l’urgence était de rapatrier le « regroupement familial » : « C’est là-dessus qu’on va travailler dans la prochaine campagne électorale, à avoir un mandat fort pour aller négocier ça avec Ottawa ».

Fort d’un mandat fort, François Legault, dans son discours d’ouverture du 30 novembre, mettait pourtant de l’eau dans son vin : « Avant même d’aller demander plus de pouvoirs à Ottawa, il faut que nous, on en fasse plus en matière d’immigration ». Gageons que Justin Trudeau rappellera cette phrase à son homologue.

Performances

Le financement de la Santé risque d’occuper plusieurs des 60 minutes de cette rare rencontre bilatérale.

Si Justin Trudeau tient à « établir des objectifs de performance clairs » en contrepartie d’une hausse (nécessaire) des transferts, François Legault devrait lui répondre sur le même ton. Les provinces, au sein du Conseil de la fédération, pourraient définir des « objectifs de performance clairs » pour Ottawa dans ses champs de compétence : passeports, frontières, immigration, etc.

Cela enrichirait le débat...