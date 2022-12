Lettre à Pierre Fitzgibbon : ne faites pas l'autruche !

Monsieur le ministre, permettez-moi de revenir sur les questions que mon collègue Francis Halin vous a posées, par l’entremise de votre cabinet, sur votre don testamentaire de 5 millions de dollars à HEC Montréal, à savoir : estimez-vous que votre don envoie un mauvais message aux autres universités, et pourquoi ne pas avoir attendu après votre mandat pour l’annoncer ?

Ces questions de mon collègue, que vous avez qualifiées, sur votre page Facebook, d’agressantes et de mauvaise foi, m’apparaissent plutôt fort pertinentes.

Et voici pourquoi.

Un

Vous savez comme moi qu’à la suite de votre don testamentaire de 5 millions $, votre succession aura droit à un crédit d’impôt total d’environ 50 % dudit don, soit de 2,5 millions de dollars.

C’est donc dire que la moitié de votre don sera financièrement assumée par l’ensemble des contribuables québécois.

Il y a donc dans votre don exceptionnel une petite contribution financière de chacun d’entre nous !

Deux

Vous avez vous-même « politisé » l’affaire en annonçant publiquement votre don à l’école des HEC. « Le geste que je pose aujourd’hui est cohérent avec ce qui m’a amené en politique », avez-vous dit dans le communiqué que l’école des HEC a publié le 2 novembre dernier pour souligner ce « Don exceptionnel de 5 M$ de Pierre Fitzgibbon, diplômé HEC Montréal, homme d’affaires chevronné et désormais en politique active ».

Comment, monsieur le ministre, pouvez-vous dire que « même un don personnel et désintéressé génère de l’intérêt mal intentionné de la part d’un journaliste de mauvaise foi » alors que vous et les HEC avez « politisé » votre fameux don en le rendant public ?

Trois

Du haut de votre stature de « ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie », de « ministre responsable du Développement économique régional » et de « ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal », vous avez personnellement favorisé monétairement les HEC (votre alma mater) aux dépens d’autres institutions universitaires alors que vous êtes en plein exercice de mandat ministériel.

Un tel favoritisme ne peut que soulever de la méfiance chez les autres institutions qui courent également après les subventions gouvernementales. J’espère que vous en êtes bien conscient.

Quatre

Comme il s’agit d’un don testamentaire, le don sera concrètement effectué lors du décès. Quand mon collège Halin vous demande « pourquoi ne pas avoir attendu après votre mandat pour l’annoncer », convenons qu’il n’y avait pas urgence de dévoiler votre don de 5 millions $ avant la fin de votre carrière politique.

En quoi cette question était-elle non pertinente dans les circonstances ?

En annonçant votre don testamentaire en novembre dernier, en plein début de nouveau mandat ministériel, c’est vous-même qui avez rendu votre don d’intérêt public.

Dernier point

Question de transparence gouvernementale.

Il serait grandement temps, monsieur Fitzgibbon, de dévoiler publiquement le nom de la vingtaine d’entreprises qui, faute de répondre aux critères d’admissibilité, ont quand même pu bénéficier des prêts accordés par Investissement Québec en vertu du Programme d’action concertée temporaire pour entreprises (PACTE), et ce à la suite d’interventions discrétionnaires de votre part.

P.-S. Vous pouvez publier ma lettre sur votre page Facebook.