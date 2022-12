Lionel Messi, un champion très riche

En plus d’avoir remporté la Coupe du monde dimanche, le joueur de soccer Lionel Messi est l’athlète ayant gagné le plus d’argent dans le monde selon le dernier classement annuel du magazine «Forbes» diffusé mardi.

Pour la période allant du 1er mai 2021 à la même date de l’année 2022, l’Argentin a touché 130 millions $US, incluant 55 millions $ en revenus n’étant pas reliés directement à sa profession.

Un nouveau partenariat de 20 millions $ par année avec l’entreprise Socios a contribué à garnir davantage son porte-monnaie. Le porte-couleurs du Paris Saint-Germain pourrait toucher encore plus d’argent en publicité à la suite de la victoire de l’Argentine au Mondial.

Son plus proche poursuivant dans la hiérarchie des plus riches du sport en 2022 est la vedette des Lakers de Los Angeles LeBron James. Le vétéran de la NBA a obtenu 121,2 millions $, incluant 80 millions $ pour des activités à l’extérieur des parquets de basketball. Le reste du top 5 est formé de Cristiano Ronaldo (soccer, 115 millions $), Neymar (soccer, 95 millions $) et Stephen Curry (basketball, 92,8 millions $).

Les rangs 6 à 10 sont occupés dans l’ordre par Kevin Durant (basketball, 92,1 millions $), Roger Federer (tennis, 90,7 millions $), Saul «Canelo» Alvarez (boxe, 90 millions $), Tom Brady (football, 83,9 millions $) et Giannis Antetokounmpo (basketball, 80,9 millions $).

En 2021, Messi avait terminé deuxième avec une somme de 130 millions $, derrière le combattant d’arts martiaux mixtes Conor McGregor (180 millions $); celui-ci est 35e à 43 millions $ en 2022. Cette année, les 10 athlètes ayant amassé le plus de sous ont totalisé ensemble 992 millions $, ce qui représente une baisse de 6 % par rapport à l’an passé.