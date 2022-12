L’UPAC «contribue indirectement» à l’engorgement dans les palais de justice

Le commissaire de l’UPAC réclame une mise à jour d’une disposition du code criminel qui fait en sorte que les enquêteurs doivent parfois attendre des années avant d’avoir accès à des preuves.

«Ça fait 20 ans que la Cour suprême a invalidé les dispositions du code criminel qui encadraient les perquisitions dans les bureaux d’avocats. Depuis, il faut négocier et exécuter les protocoles avec quiconque invoque le secret professionnel avocat-client», a souligné le commissaire de l’UPAC, Frederick Gaudreau, lors de la présentation de son rapport annuel de gestion, mardi.

S’il ne remet pas en question la pertinence de ce privilège, M. Gaudreau déplore toutefois les délais qu’il entraine dans le travail des policiers.

«La conséquence pour nous, c’est que ça prend des mois, voire des années, avant que les enquêteurs accèdent à la preuve qui n’est pas couverte par un privilège», a-t-il dit, en ajoutant qu’il faut en moyenne 1000 jours pour que les enquêteurs aient accès au fruit de la perquisition lorsque cette disposition est invoquée.

Le commissaire de l’UPAC demande donc au gouvernement fédéral de trouver une façon de respecter le secret avocat-client. «C’est juste qu’à chaque dossier, c’est du cas par cas, lorsque quelqu’un l’invoque, on doit se rasseoir, trouver une nouvelle méthode», a-t-il affirmé.

Des preuves plus volumineuses

Les enquête de l’UPAC font également face à la «croissance exponentielle du volume de la preuve» découlant de l’utilisation des technologies de l’information, a exprimé le commissaire.

«Un téraoctet équivaut à 6,5 millions de pages de document. Comme la jurisprudence favorise toujours une plus grande divulgation, ça fait en sorte que chaque enquête génère plus de preuves que la précédente», a-t-il expliqué.

Selon M. Gaudreau, la gestion de toutes ces informations a des conséquences qui se font sentir jusque dans les palais de justice.

«On contribue indirectement à alimenter l’engorgement dans les tribunaux, de par nos enquêtes qui sont extrêmement volumineuses», a remarqué le commissaire.

Mâchurer

M. Gaudreau exprimait l’an dernier sa volonté de rétablir la confiance de la population à l’endroit de l’UPAC.

Depuis, l’enquête Mâchurer a été abandonnée.

Le commissaire a admis que cet abandon «a causé un choc de confiance dans la population», puisque les gens avaient développé «des attentes très élevées quant aux résultats» de cette enquête qui a été très médiatisée.

Or, des résultats ont bel et bien été atteint, estime M. Gaudreau, qui fait valoir qu’un maximum de témoins ont été rencontrés, qu’un maximum de preuves ont été analysées et que «des démonstrations ont été faites au poursuivant».

«La décision a été de mettre fin à cette enquête-là, puisque ces éléments n’étaient pas réunis. Moi je pense que c’est une façon d’inspirer la confiance envers la population, puisque notre système de justice est fait ainsi : on n’accuse pas n’importe qui devant les tribunaux», a-t-il dit.