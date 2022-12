Matthew Bergeron fera l’impasse sur le Bowl de Syracuse

Matthew Bergeron rêvait d’amener l’Université de Syracuse à un Bowl et maintenant que c’est chose faite, c’est avec le cœur brisé qu’il doit renoncer à participer au match. Le bloqueur québécois mettra toutes ses énergies sur sa préparation en vue du repêchage de la NFL.

L’Orange de Syracuse participera à un premier Bowl en division 1 de la NCAA depuis 2018 lorsque l’équipe se mesurera aux Gophers de l’Université du Minnesota, le 29 décembre, dans le cadre du Pinstripe Bowl, au Yankee Stadium.

Lors d’un entretien avec le Journal, Bergeron s’est dit déchiré à l’idée de mettre une croix sur le point culminant de la saison de son équipe.

De plus en plus de joueurs qui sont reconnus comme de bons espoirs au repêchage optent pour cette avenue, question de réduire le risque de blessures et de mettre toutes leurs énergies sur le processus éreintant qui mène au repêchage de la NFL, à la fin avril.

Bergeron est considéré comme un espoir qui pourrait être repêché dans les trois premières rondes, du 27 au 29 avril.

«La décision a été très difficile à prendre après tous les efforts que j’ai mis à Syracuse. Je trouve ça dur parce qu’au fil des années, j’ai bâti de belles relations avec les entraîneurs et les joueurs. J’ai tellement d’amour pour le programme et mes coéquipiers, mais je devais prendre une décision en fonction du long terme», a-t-il confié.

Un capitaine apprécié

À Syracuse, le jeune homme de Victoriaville était loin d’être un joueur parmi tant d’autres. Dominant sur le terrain et apprécié dans le vestiaire, il a été élu parmi le groupe de capitaines par ses coéquipiers, avant la saison.

C’est pourquoi il lui semble difficile de tirer un trait sur l’aventure.

«Je faisais partie des succès de l’équipe, mais j’ai accepté une invitation au Senior Bowl (match des meilleurs espoirs finissants en NCAA) à la fin janvier et le fait de jouer dans un Bowl le 29 décembre m’enlevait du temps de préparation. Je voulais m’assurer d’être à 100% en santé pour le Senior Bowl et les étapes à venir», a expliqué l’ancien des Filons du Cégep de Thetford Mines.

Étapes cruciales

Les étapes auxquelles Bergeron fait allusion, après le Senior Bowl, sont celles qui le conduiront au repêchage.

Il y aura d’abord le camp d’évaluation (Combine) de la NFL, où plus de 300 espoirs sont invités annuellement à Indianapolis. Suivra ensuite son Pro Day, lors duquel il s’entraînera individuellement devant les recruteurs, à une date à déterminer.

«Ce sont trois événements importants pour mon avenir et je dois tout faire pour bien m’y préparer», a mentionné le joueur de ligne offensive.

Même s’il ne sera pas du Pinstripe Bowl aux côtés des siens, Bergeron peut savourer le fait qu’il a contribué à aider le programme à retrouver ses lettres de noblesse après des saisons perdantes de 5-7, 1-10 et 5-7 de 2019 à 2021.

«Je suis vraiment fier de ce qu’on a accompli comme leaders avec le programme. On a vécu trois saisons remplies de défaites et c’était difficile, mais on a fait un bon travail pour changer l’état d’esprit de tout le monde.»