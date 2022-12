Meurtre à Laval: les assassins d’un gang de rue retrouvés

Deux membres d’un gang de rue de Laval sont accusés du meurtre d’un proche du chef d’un autre gang survenu en août 2021.

Sylvain Kabbouchi, 23 ans, et Tarek Youssef Baydoun, 27 ans, ont été arrêtés par la Sûreté du Québec mardi matin, alors qu’ils se trouvaient en détention en attendant des procès dans d’autres dossiers.

PHOTO COURTOISIE

Les deux résidents de Laval font face à des accusations de meurtre au premier degré pour avoir tué Nitchell Lapaix.

PHOTO COURTOISIE

Les deux jeunes hommes, qui seraient membres du gang lavallois Chomedey 45, comparaîtront au palais de justice de Montréal en après-midi.

Le 17 août 2021, au petit matin, Lapaix quittait un bar de danseuses de l’île Jésus lorsqu’il a été criblé de balles.

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI (MAXIME DELAND)

La victime était sortie de prison seulement trois mois plus tôt et avait un lourd passé judiciaire en matière de possession de stupéfiants, de voies de fait et d’agression armée sur un agent de la paix.

Selon nos informations, Nitchell Lapaix était un proche de Jean-Philippe Célestin, considéré comme un chef de gang par les policiers.

Plus de détails suivront...