Monsieur Legault: la sécurité des piétons dépend aussi de vous

La sécurité des piétons est un enjeu national. Tous les québécois devraient avoir le même droit de revenir à la maison en vie, peu importe leur mode de déplacement, peu importe où ils habitent.

L’hécatombe chez les piétons au cours des dernières semaines au Québec démontre l’énorme rattrapage nécessaire pour rendre nos milieux de vie sécuritaires pour les personnes qui s’y déplacent.

Dans les deux dernières semaines seulement, au moins 14 piétons ont été happés gravement ou mortellement au Québec. La réaction populaire des derniers jours le démontre: on ne veut plus traiter les décès de piétons comme faisant partie des règles du jeu.

Responsabilité gouvernementale

Dans ce contexte, on s’explique mal la déresponsabilisation du Premier ministre François Legault sur ce dossier et l’absence d’actions concrètes de la part de Québec et du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

C’est à Québec que se déterminent les normes d’aménagement du réseau routier municipal comme national.

C’est à Québec qu’on pourrait décider que la limite de vitesse de base est de 30 km/h en milieu urbain.

C’est à Québec qu’on décide que sur les rues principales numérotées, la fluidité de la circulation motorisée prime sur la sécurité des gens qui vivent dans le secteur.

C’est à Québec qu’on planifie les grands projets autoroutiers qui ont un impact sur la circulation dans les milieux de vie.

C’est aussi à Québec qu’on décide que de ne pas payer un péage routier est plus grave que de ne pas respecter un passage pour piétons!

Le gouvernement se déresponsabilise. Il fait porter le fardeau de la sécurité routière des plus vulnérables uniquement sur les usagers de la route et sur les municipalités. On ne peut pas affirmer que tout le monde respecte les règles, alors que c’est faux.

Nous sommes à la croisée des chemins : soit on continue de ne pas voir de problème, soit on agit et on prévient d’autres drames humains.

La sécurité avant tout!

Un piéton Québécois meurt tous les 5 jours au Québec. Depuis 5 ans, c’est en moyenne 6 personnes qui sont blessées chaque jour en se déplaçant à pied. C’est 27 000 personnes blessées et 650 morts depuis 10 ans! C’est inacceptable, ça ne peut plus durer, aujourd’hui on dit : ça suffit!

Nous demandons à Québec de prendre conscience que la sécurité des piétons est un enjeu national. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour éviter que 27 650 autres personnes ne soient blessées ou décèdent dans les 10 prochaines années.

Photo fournie par Sandrine Cabana-Degani

Sandrine Cabana-Degani, Directrice générale de Piétons Québec