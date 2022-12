NFL: la cuvée 2021 des quarts-arrières prend du mieux

Annoncée comme une grande cuvée de quarts-arrières, la cohorte de 2021 a été ridiculisée dans les derniers mois. Depuis quelque temps cependant, certains des pivots sélectionnés au repêchage l’an passé font en sortent que ce millésime ne tourne pas au vinaigre.

Deux de ses quarts-arrières seront en vedette jeudi soir, quand les Jaguars de Trevor Lawrence affronteront les Jets de Zach Wilson.

La saison dernière, les deux en ont arraché à leur année recrue, tout comme Justin Fields avec les Bears.

Pendant ce temps, le premier choix des 49ers, Trey Lance, étudiait sur le banc, tandis que Mac Jones connaissait un bon début de parcours avec les Patriots.

C’était la première fois depuis 2018 et la deuxième fois seulement depuis 1999 que cinq quarts-arrières étaient sélectionnés en première ronde du repêchage. Les attentes étaient gigantesques.

Tendance inversée

Le seul des cinq qui connaissait un franc succès, Mac Jones, en bave cette saison. C’est toujours le mystère entourant Trey Lance, puisqu’il s’est blessé en début de campagne.

Dans le cas de Wilson, les problèmes se poursuivent, au point où il a été relégué au banc. Il est revenu dimanche face aux Lions et sans parler d’un grand match, il a au moins démontré avec 317 verges et deux passes de touchés que tous les espoirs n’étaient pas perdus.

Là où l’honneur de cette riche cuvée semble sauvé, c’est en Trevor Lawrence et Justin Fields.

Lawrence est encore plus flamboyant que sa longue crinière dorée avec 13 passes de touchés et une seule interception à ses cinq derniers matchs. Ça s’annonce difficile face à la coriace défensive aérienne des Jets, mais il est sur la bonne voie. Il progresse mieux à travers ses lectures et ne craint pas de décocher en profondeur.

Fields mise davantage sur ses dispositions athlétiques exceptionnelles que sur ses habiletés de passeur pour le moment, mais il devient de plus en plus polyvalent.

Il a réussi au moins 65% de ses passes dans quatre de ses six derniers matchs, lui peinait à ce chapitre la saison dernière et cet automne.

Les Bears l’ont obtenu au 11e rang de l’encan, tout juste après que les Panthers et Broncos aient passé leur tour sur lui. Depuis, ces deux équipes s’enlisent même si elles ont choisi de bons demis de coin en Jaycee Horn et Patrick Surtain.

Lawrence et Fields sont en train de confirmer que les attentes étaient justifiées. Il reste beaucoup de travail à faire, mais ils ont les atouts pour y arriver. Jones et Wilson se cherchent.

En bout de ligne, la cuvée 2021 pourrait être bien plus mitigée que ce qui était prévu, mais ce n’est plus le désastre qui se dessinait il y a quelques mois.

MA PRÉDICTION

Jaguars 17 Jets 19

JOUEUR À SURVEILLER

Sauce Gardner

Demi de coin, Jets

Les Jets ont réalisé un coup fumant au repêchage en optant pour le demi de coin Sauce Gardner au cinquième rang. Plusieurs se demandaient si le fait qu’il provenait d’un programme sans grande opposition, à Cincinnati, retarderait son acclimatation à la NFL. Au contraire, Gardner épate depuis le début de la campagne. Les quarts-arrières adverses le craignent et il élimine souvent le meilleur receveur adverse. Dimanche face aux Lions, aucun receveur sous sa couverture n’a été ciblé pour la moindre passe.

Les forces en présence

Trevor Lawrence

24 T, 7 INT, 3520 verges

Travis Etienne

4 T, 917 verges

Christian Kirk

7 T, 966 verges

Zach Wilson

6 T, 6 INT, 1596 verges

Michael Carter

3 T, 390 verges

Garrett Wilson

4 T, 966 verges

L’état des forces dans la NFL

1) Eagles de Philadelphie (12-1)

Semaine dernière : 1 (=)

Pas facile pour les Eagles face aux Bears, mais ils l’ont emporté malgré le premier match de deux interceptions pour Jalen Hurts cette saison. Le pivot s’est d’ailleurs blessé à l’épaule et il devra s’absenter samedi face aux Cowboys. Ses chances pour le titre de joueur le plus utile seront affectées.

2) Bills de Buffalo (11-3)

Semaine dernière : 2 (=)

Ce n’est pas toujours évident, mais les Bills ont officialisé leur présence en séries grâce à une cinquième victoire de suite. Josh Allen continue de faire mal aux Dolphins. Il a lancé au moins deux passes de touchés dans chacun de ses 10 matchs contre eux.

3) Chiefs de Kansas City (11-3)

Semaine dernière : 3 (=)

Patrick Mahomes a complété 87,7% de ses passes face aux Texans, ce qui est un record pour un quart-arrière ayant tenté 40 passes et plus. Les Chiefs affronteront les Seahawks, Broncos et Raiders pour finir la saison. Le premier rang de la conférence n’est pas exclu.

4) 49ers de San Francisco (10-4)

Semaine dernière : 4 (+1)

Il y en a encore qui pensent que le pilote Kyle Shanahan est surestimé? Il vient de mener les 49ers à un troisième championnat de division avec un troisième quart-arrière différent. Christian McCaffrey devient son sixième meneur au sol en six saisons. Chapeau, évidemment, à la défense par-dessus tout.

5) Bengals de Cincinnati (10-4)

Semaine dernière : 6 (+1)

Les Bengals continuent de bien jouer malgré les blessures. Déjà privés de l’ailier défensif Trey Hendrickson, ils ont perdu son compère sur la ligne, Sam Hubbard. Pourtant, la défense et Joe Burrow ont pris le contrôle face aux Bucs. Ils occupent le sommet de la division Nord.

6) Vikings du Minnesota (11-3)

Semaine dernière : 7 (+1)

La remontée historique des Vikings a offert un spectacle remarquable et cette équipe est bourrée de caractère. Il ne faut cependant pas perdre de vue le fait que les Mauves n’auraient jamais dus se retrouver dans cette posture. Quelle saison étrange que celle des Vikings!

7) Cowboys de Dallas (10-4)

Semaine dernière : 5 (-2)

Ça arrive aux meilleures équipes de se faire surprendre, mais il faudra quand même que Dak Prescott joue mieux. Il a été victime de neuf interceptions dans ses six derniers matchs et il a subi une première défaite en carrière avec une avance de 17 points.

8) Chargers de Los Angeles (8-6)

Semaine dernière : 9 (+1)

Même s’il a lancé deux interceptions face aux Titans, Justin Herbert a été à son meilleur lorsque ça comptait. Les Chargers seraient des séries si le tournoi débutait aujourd’hui et Herbert est capable de tout. Parions que bien des équipes dans l’AFC ne veulent rien savoir.

9) Ravens de Baltimore (9-5)

Semaine dernière : 8 (-1)

L’attaque des Ravens a été muselée face aux Browns et il est grand temps que Lamar Jackson revienne. Cette unité a été 0 en 3 sur des situations de quatrièmes essais, une première pour eux depuis 2013. Lorsque même le botteur Justin Tucker se plante, c’est signe que ça va mal.

10) Dolphins de Miami (8-6)

Semaine dernière : 10 (=)

Les Dolphins ont perdu un troisième match de suite, mais il y a de l’espoir. L’attaque a bien paru dans le froid de Buffalo avec 405 verges de gains. Il n’y a jamais de victoire morale, mais cette équipe n’a pas eu l’air de celle amorphe des deux matchs précédents.

11) Giants de New York (8-5-1)

Semaine dernière : 16 (+5)

Certains jeunes joueurs ont le don de se dévoiler quand l’enjeu s’élève, à heure de grande écoute. Le chasseur de quarts recrue Kayvon Thibodeaux a été monstrueux avec 12 plaqués, dont trois pour des pertes, un sac, en plus d’un échappé provoqué et recouvré pour un touché.

12) Lions de Detroit (7-7)

Semaine dernière : 13 (+1)

Entendez-vous ce rugissement de la savane? Les Lions continuent de mastiquer leurs proies et leurs trois derniers matchs sont face aux Panthers, Bears et Packers, trois équipes perdantes. Même la défense s’y met, avec au moins un revirement provoqué dans 13 matchs de suite.

13) Commanders de Washington (7-6-1)

Semaine dernière : 12 (-1)

Les Commanders savaient qu’ils allaient affronter les Giants, mais pas les officiels. La pénalité contre le receveur Terry McLaurin pour positionnement illégal était du gros n’importe quoi. Il y avait aussi interférence flagrante sur Curtis Samuel dans la zone des buts.

14) Jets de New York (7-7)

Semaine dernière : 11 (-3)

La descente des Jets se poursuit avec une troisième défaite de suite. À chaque fois, ces revers sont encaissés par huit points ou moins. C’est le signe d’une équipe qui se rapproche du but, mais qui n’a pas la maturité pour les plus grands moments. Ça viendra.

15) Jaguars de Jacksonville (6-8)

Semaine dernière : 19 (+4)

Les Jaguars ont déjà doublé leur total de victoires de l’an dernier en passant de trois à six. C’est déjà un bel accomplissement. L’équipe a marqué 79 points de plus que la saison dernière et il reste trois matchs. Doug Pederson a remis de l’ordre dans la cabane.

16) Titans du Tennessee (7-7)

Semaine dernière : 14 (-2)

Pendant plusieurs semaines, on a répété que les Titans avaient un bon coussin dans leur division faible. Cette époque est révolue, avec les Jaguars qui leur soufflent dans le cou et qui les ont battus il y a deux semaines. L’attaque manque d’armes et la ligne offensive est un danger public.

17) Browns de Cleveland (6-8)

Semaine dernière : 22 (+5)

Les Browns ont tenu un rival hors de la zone des buts pour une première fois cette saison. Dans trois des quatre derniers matchs, la défense a limité l’adversaire à 17 points ou moins. Avec des matchs face aux Saints, Commanders et Steelers, une fiche positive est possible.

18) Raiders de Las Vegas (6-8)

Semaine dernière : 24 (+6)

La victoire absurde des Raiders sur le dernier jeu du match face aux Patriots les maintient en vie artificiellement pour les séries. Ils devront toutefois disposer des Steelers, 49ers et Chiefs pour décrocher le dernier billet disponible. Ce ne serait pas la première folie à Las Vegas.

19) Patriots de la Nouvelle-Angleterre (7-7)

Semaine dernière : 15 (-4)

Les Patriots ont longtemps été le modèle à étudier pour les «petits détails». En fin de match face aux Raiders, c’est comme si le «Patriot Way» est tombé avec plus de fracas que Mac Jones en position fœtale devant Chandler Jones. Dans une compilation de bloopers, ce serait le pire moment.

20) Buccaneers de Tampa Bay (6-8)

Semaine dernière : 17 (-3)

Il y a une première à tout, même à 45 ans. Tom Brady a subi une première défaite en carrière à la maison lorsque son équipe détient une avance de 17 points. Il n’est pas responsable de tout, mais il a connu un match erratique malgré ses trois passes de touchés.

21) Packers de Green Bay (6-8)

Semaine dernière : 21 (=)

Les Packers continuent de s’accrocher avec deux victoires de suite, mais inutile de s’emporter. Les vaincus (Bears et Rams), montrent une fiche combinée de sept victoires et 21 revers. Les trois derniers rivaux (Dolphins, Lions et Vikings) s’annoncent plus sérieux.

22) Seahawks de Seattle (7-7)

Semaine dernière : 18 (-4)

Soudainement, les Seahawks jouent pour ,500. Ils affrontent les Chiefs et les Jets dans les deux prochaines semaines. On a déjà vu un temps des Fêtes plus chaleureux! Et voilà que l’excellent receveur Tyler Lockett pourrait rater de l’action. Si c’est le cas, c’est brutal.

23) Steelers de Pittsburgh (6-8)

Semaine dernière : 26 (-3)

Il ne faut pas s’étonner que les Steelers continuent de s’accrocher envers et contre tous. C’est dans leur ADN de se battre. TJ Watt a obtenu son 75e sac en carrière à son 84e match. Seuls Reggie White (65 matchs) et son frère JJ Watt (82 matchs) ont atteint ce plateau plus vite.

24) Saints de La Nouvelle-Orléans (5-9)

Semaine dernière : 29 (+5)

Pas grand-chose à signaler du côté des Saints, qui ont battu les Falcons de justesse, si ce n’est que les deux receveurs recrues Chris Olave et Rashid Shaheed ont produit. Olave se rapproche des 1000 verges (940), tandis que Shaheed vient de connaître deux matchs de 75 et 95 verges.

25) Panthers de la Caroline (5-9)

Semaine dernière : 20 (-5)

La mini séquence victorieuse des Panthers a pris fin après deux gains, mais on ne le répétera jamais assez, à 5-9, ils sont au cœur de la course dans la division de la honte. Qui aurait pu penser que le duel face aux Buccaneers le 1er janvier serait critique?

26) Rams de Los Angeles (4-10)

Semaine dernière : 23 (-3)

Baker Mayfield n’a pas retrouvé la touche magique de son premier départ avec les Rams. Il a été frappé neuf fois, dont cinq sacs du quart. D’ailleurs, les Rams ont concédé 51 sacs cette saison, un sommet dans la NFL avec les Broncos. C’est le problème à attaquer dans la saison morte.

27) Falcons d’Atlanta (5-9)

Semaine dernière : 25 (-2)

Le jeune quart Desmond Ridder a encore plus mal paru que Marcus Mariota, ce qui n’est pas peu dire. Mais c’était son premier départ et il mérite que l’audition se poursuive. Il faudrait quand même une amélioration drastique pour qu’il soit l’homme des Falcons en 2023.

28) Broncos de Denver (4-10)

Semaine dernière : 31 (+3)

La séquence de cinq défaites des Broncos a pris fin. Pas que ça change quoique ce soit au portrait de leur saison, mais au moins, l’équipe met encore les efforts. Brett Rypien n’a pas trop mal paru en relève à Russell Wilson, qui reprend son poste cette semaine.

29) Colts d’Indianapolis (4-9-1)

Semaine dernière : 27 (-2)

Pauvre Matt Ryan! Le quart-arrière a une belle carrière, mais il a été victime de la plus grosse remontée de l’histoire du Super Bowl et, depuis samedi, de la plus grosse remontée de l’histoire en saison régulière. Il est le seul quart à avoir subi deux remontées de 25 points ou plus.

30) Cardinals de l’Arizona (4-10)

Semaine dernière : 28 (-2)

On peine à imaginer que presqu’à pareille date il y a un an, les Cardinals pavanaient avec une fiche de 10-2, au sommet de la conférence nationale. Aujourd’hui, tout semble indiquer que ce sera la fin pour le directeur général Steve Keim et l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury.

31) Bears de Chicago (3-11)

Semaine dernière : 30 (-1)

Les Bears n’ont pas mal paru face aux Eagles. C’est encourageant pour l’an prochain. Il y a non seulement Justin Fields qui fonctionne bien, mais la tertiaire mise sur quelques bons jeunes éléments en Jaylon Johnson, Kyler Gordon et Jaquan Brisker. De belles fondations.

32) Texans de Houston (1-12-1)

Semaine dernière : 32 (=)

Les Texans détenaient une avance de 21-16 face aux Chiefs au quatrième quart et croyez-le ou non, c’était la septième fois cette saison qu’ils étaient nez à nez ou qu’ils détenaient une avance avec 15 minutes à jouer. Ils ont remporté un seul de ces matchs. Ceci explique cela.