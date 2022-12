Pensez déjà à votre prochaine saison de chasse et pêche

Même si nous venons à peine d’entrer dans l’hiver officiellement et que l’on pense plus ski, motoneige et autres sports d’hiver, il faut vous garder une place pour planifier vos excursions de chasse et pêche de 2023.

Certains vont se demander d’où je sors avec cette idée en plein hiver. C’est simple, sous peu, la saison des Salons nationaux de la pourvoirie va débuter. Après un premier arrêt à Laval, le Salon sera à Québec du 26 au 29 janvier prochains.

« Nous serons présents du 26 au 29 janvier, dans une nouvelle salle. En effet, nous avons déménagé au Terminal du Vieux-Port, au quai 30, rue de l’Estuaire. La salle est vraiment plus grande et magnifique. Il y aura beaucoup plus de stationnements gratuits pour les visiteurs », d’expliquer le promoteur du Salon, Gaétan Mondou.

« Le nom du salon décrit bien ce que les visiteurs vont découvrir chez nous. Nous allons leur présenter plus d’une centaine de destinations dans des pourvoiries, au Québec, au Yukon et même en Afrique, où des Québécois exploitent des pourvoiries. Les gens de la Sépaq seront aussi sur place. »

« Nous aurons des représentants de l’industrie avec les gens d’Écotone, les gens de Sportchief avec leur gamme de vêtements, des embarcations et des kiosques avec des artisans, dont un qui présentera au public des crânes blanchis, une nouvelle façon de conserver les trophées de chasse. », a-t-il poursuivi.

Ateliers gratuits

En plus d’obtenir des informations pour planifier vos excursions, vous pourrez aussi en savoir un peu plus sur le monde de la chasse et de la pêche.

« Nous présenterons des ateliers gratuits. Il y aura le retour du spécialiste de l’orignal, Normand Hotte, après deux ans de pandémie, alors que pour la pêche du doré et les équipements pour toutes les autres espèces, il y aura le guide et pêcheur professionnel Bruno Montmorency. Sylvain Saint-Louis reviendra avec ses cours d’orientation en forêt et Pierre Mondou, guide professionnel, entretiendra les visiteurs sur la chasse aux oiseaux migrateurs. »

Le coût d’entrée a été fixé à 12,50 $. Le stationnement est gratuit. Vous pourrez aussi participer à un tirage important mettant à l’enjeu une chaloupe de 14 pieds et un moteur de 9,9 HP.

N’oubliez pas que ce Salon sera le premier à Québec. Les livres de réservations des pourvoyeurs seront vides ou presque. C’est le temps ou jamais de faire des réservations à la date que vous désirez. Vous pouvez profiter de vos rencontres du temps des Fêtes pour discuter et planifier des aventures, avant de vous rendre au salon pour réserver.

EN BREF

LE FESTIVAL PALM

La sixième édition du Festival de pêche à la mouche (PALM) présentée par Saumon Québec débutera à Chicoutimi le 9 février prochain. L’équipe du Festival parcourra le Québec avec des passages dans les régions de la Gaspésie, de la Côte-Nord, à Rimouski et Montréal, avant de terminer à Québec. C’est durant cette soirée que les gagnants de la grande finale de PALM seront annoncés. Ce festival offre aux pêcheurs de saumon la possibilité de créer un film de 5 à 20 minutes. Parmi les films reçus, cinq ont été sélectionnés par le jury. Si vous désirez les découvrir, ainsi que les villes visitées vous pouvez vous rendre sur le site : saumonquebec.com/palm.

CALENDRIER DE LA FFQ

Le calendrier 2023 de la Fondation de la faune du Québec est maintenant disponible. Intitulé Agir pour la faune, le calendrier est offert à toute personne ayant fait un don de 25 $ et plus à la Fondation, avant le 31 mars prochain. Vous pouvez connaître tous les détails sur le calendrier en vous rendant sur le site de la Fondation à fondationdelafaune.qc.ca.

DES SUGGESTIONS

Photo fournie par Pangia

À l’approche de Noël, voici deux nouvelles suggestions de cadeaux qui peuvent très bien convenir à tous les amateurs de plein air qui profitent des belles journées d’hiver pour marcher, parcourir la forêt ou les sentiers dans les parcs nationaux et municipaux, ou simplement dans leur quartier.

La compagnie Keen a mis sur le marché dernièrement sa botte REVEL IV (240 $). Elle possède une semelle équipée de crampons multidirectionnels de 5 mm, non marquants, pour une traction accrue. Elle est aussi équipée de la membrane respirante et imperméable Keen.Dry. Cette dernière évacue la vapeur sans laisser pénétrer l’eau. La semelle intérieure est à protection thermique qui capte la chaleur.

EWOOL

Le manufacturier québécois EWOOL, bien connu avec ses vestes chauffantes très performantes, offre aussi une gamme de produits chauffants qui seront très utiles pour les amateurs de plein air, les festivaliers, les travailleurs qui pratiquent des métiers extérieurs, les aînés, les jeunes et plus. En vous rendant sur le site ewool.com, vous allez découvrir des gants chauffants, des mitaines chauffantes, des bas, et plus. Tous ces produits offrent une performance qui fait vraiment la différence entre souffrir du froid et profiter de l’hiver.