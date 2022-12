Repas du réveillon: attention aux risques d’empoisonnement alimentaire!

Les Québécois doivent conserver adéquatement leurs repas du réveillon pour éviter les risques d’empoisonnement alimentaire.

C’est la recommandation que fait en cette veille des fêtes de fin d’année l’Association des microbiologistes du Québec (AMQ) qui précise que les aliments doivent être conservés entre 0° et 4°C, car ils deviennent un milieu favorable à la croissance des bactéries.

«Cela peut paraître banal, mais plus longtemps on conserve les aliments à la température pièce, plus on donne la chance aux bactéries de se multiplier et de nous rendre malades», a indiqué dans un communiqué le président de l'AMQ, Marc Hamilton, mardi.

L’organisme qui rappelle le rôle du microbiologiste dans la protection de la santé du public indique que les empoisonnements de convives lors d’un réveillon, bien qu’involontaires, peuvent bien se produire si les aliments ne sont pas adéquatement conservés.

«Pour éviter ce genre de désagrément, profitez du froid de l'hiver pour entreposer vos plats à l'extérieur ou encore, utilisez des glacières avec glace ou sacs à glaçons, mais de grâce ne laissez pas la salade aux œufs sur la table de cuisine toute la soirée!» a recommandé M. Hamilton.