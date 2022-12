Tennis Montréal veut plus de terrains à l’année

Le tennis est présentement victime de son succès, constate le nouveau directeur général de Tennis Montréal. Le principal défi d’Hugues Léger sera d’assurer une accessibilité aux terrains 12 mois par année à un prix abordable.

« Il faut que les gens puissent jouer à l’intérieur, tous groupes d’âge confondus, du mini-tennis aux adultes, pointe l’entrepreneur, passionné de la petite balle jaune depuis de nombreuses années. C’est un chantier majeur et le principal défi dans un pays où il y a quatre mois d’hiver. »

Car « présentement, la demande dépasse l’offre », ajoute M. Léger. Cette réalité n’est pas étrangère aux succès que connaissent notamment Félix Auger-Aliassime et Leylah Fernandez, qui incitent, selon lui, le grand public à prendre sa raquette et à jouer.

En novembre, Hugues Léger a succédé à Nicole Nobert, qui occupait le poste de directrice générale de l’organisme depuis 15 ans.

Lui-même un « bon joueur vétéran », il a commencé à frapper des balles en début d’adolescence, après avoir vu cette finale d’anthologie entre Björn Borg et John McEnroe à Wimbledon. Un match que le Suédois avait remporté après avoir laissé échapper le bris d’égalité de la quatrième manche... 18 à 16.

Des infrastructures en place

Spécialisé en marketing et en gestion, M. Léger a versé dans le sport « durant la seconde partie de sa carrière », explique-t-il.

Il a notamment été directeur général de TVA Sports, vice-président marketing du CF Montréal — alors appelé Impact — et il était l’un des membres du conseil d’administration de Tennis Montréal.

« L’un de mes mandats est maintenant d’évaluer ce que l’on peut faire avec les infrastructures qui se trouvent sur l’île de Montréal afin d’améliorer l’accessibilité », souligne le nouveau directeur général.

Le rôle de Tennis Montréal est d’organiser des cours, des ligues et des tournois pour l’agglomération montréalaise.

« On développe des joueurs de tous les âges et de tous les niveaux afin qu’ils aient du plaisir et qu’ils progressent dans leur tennis au fil des années », explique M. Léger.

Là où commence la relève

L’organisation comporte de plus un volet « excellence », qui est « la pépinière des joueurs de demain », dit-il. Les Fernandez, Gabriel Diallo et Alexis Galarneau, entre autres, sont passés par là.

« Avant d’être admis au Centre national de Tennis Canada, il est possible que les joueurs aient été repérés dans l’un de nos programmes », précise Hugues Léger.

S’il travaillera ardemment pour accroître le nombre de terrains disponibles sur l’île, M. Léger mentionne toutefois que le tennis est un sport moins dispendieux que certains peuvent le croire.

« Dans l’entente entre la Ville de Montréal et le Stade IGA, il faut qu’il y ait une accessibilité pour le grand public. [...] On offre notamment des cours [au Stade IGA] où les jeunes peuvent commencer à jouer pour 48 $. »