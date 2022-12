Transferts en santé: Legault encouragé par l’ouverture de Justin Trudeau

François Legault est sorti de sa rencontre avec Justin Trudeau plus confiant que jamais d’en arriver à une entente pour rehausser le financement fédéral en santé. En matière d’infrastructures, Québec et Ottawa se sont entendus pour assumer leurs parts respectives des dépassements de coûts de projets comme le tramway de Québec, la ligne bleue à Montréal et la voie de contournement à Lac-Mégantic.

Rappelons que les provinces demandent depuis plusieurs années qu’Ottawa augmente de 22 à 35 % sa contribution au financement de leur système de santé.

Après deux ans de pressions intenses, le temps est venu pour une rencontre entre le premier ministre Trudeau et ses homologues provinciaux, considère M. Legault.

«J’ai senti vraiment une volonté d’avancer sur ce dossier-là», a souligné le premier ministre du Québec, lors d’une mêlée de presse au terme d’un premier tête-à-tête officiel avec son homologue depuis l’élection du 3 octobre.

«Je suis plus confiant que je l’étais avant la rencontre», a résumé M. Legault.

L’objectif, a-t-il rappelé, est d’en arriver « à une entente pour financer à long terme» les soins de santé.

MM. Legault et Trudeau ont aussi discuté du chemin Roxham, où 98 % des entrées irrégulières au Canada sont observées.

«J’ai senti une ouverture pour qu’une partie de ces arrivants soit transférés dans d’autres provinces, parce qu’il y a une certaine urgence d’agir», a rapporté M. Legault.

En matière d’immigration, M. Legault dit avoir senti de la part de son homologue une préoccupation sincère, sans toutefois obtenir d’engagement clair.

Autour d’un café

Les deux premiers ministres s’étaient d’abord rejoints dans un café du Vieux- Montréal, où ils ont échangé brièvement, devant les caméras, avec quelques clients qui se trouvaient sur place.

Pendant la prise d’images, ils avaient précisé d’entrée de jeu les points à l’ordre du jour de leur rencontre, qui s’est déroulée dans une salle de conférence située dans l’hôtel adjacent au café.

Sans surprise, les enjeux de la protection de la langue française, des infrastructures, des soins de santé et de l’environnement étaient en tête de liste.

Cette rencontre avait d’abord été planifiée vendredi dernier, mais l’entourage de Justin Trudeau a préféré la reporter en raison des conditions hivernales qui risquaient de compliquer son déplacement par avion entre Ottawa et Montréal.

- Avec la collaboration de La Presse Canadienne