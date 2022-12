Trudeau-Legault: enterrer la hache de guerre

C’est fou ce que quatre ans peuvent faire en politique.

Fraîchement élu en 2018, face à un Justin Trudeau qui se serait plié en quatre pour gagner ses faveurs, François Legault bombait le torse et tapait du pied.

Nous voici en 2022, et face à un Justin Trudeau qui assume totalement son côté centralisateur et sa vision d’un Canada post-national, voilà que François Legault se montre plus posé, modéré même.

Finie l’époque où leurs rapports se réduisaient à un bras de fer idéologique. Ils ont appris qu’ils sont condamnés à trouver des terrains d’entente, du moins à court terme.

Patience en santé

Une fois fait le déchirage de chemise sur «l’argent sans conditions», il est maintenant clair qu’il n’y aura pas de chèque en blanc. Ottawa a trop souvent joué dans ce film-là. Surtout, Justin Trudeau maintient qu’il faut des garanties de résultat.

Ce qu’on comprend cependant, c’est que contrairement aux apparences, une entente serait davantage à portée de mains qu’on le croyait.

Dans son entrevue avec Paul Larocque à TVA, Justin Trudeau lui-même reconnaît que la collecte de données mise en place par le ministre Christian Dubé est exemplaire. C’est sans compter que les réformes précises sont déjà en route.

C’est loin d’être clair que c’est le cas à même échelle pour chacune des autres provinces.

Le premier ministre Trudeau ne s’assoira avec les 10 que le jour où il aura l’assurance d’en sortir gagnant. Patience, donc, pour François Legault, il doit donner le temps à son homologue «d’assouplir» les autres.

L’argent viendra. Mais quand Justin Trudeau affirme qu’«à court terme les provinces ont l’argent pour améliorer le système», on comprend que les milliards attendus ne sont pas pour demain la veille. Car c’est «pour le long terme [que] le fédéral va être là», dit-il.

Compte tenu de l’ampleur du déficit, on s’en doutait. Maintenant c’est dit.

Baisser le ton

Après l’espoir en santé, c’est le ton conciliant sur le front des enjeux identitaires qui surprend.

Face à la fin de non-recevoir d’Ottawa sur le rapatriement de tous les pouvoirs en immigration, le gouvernement Legault semble faire le pari du pragmatisme. Des progrès concrets sur la proportion d’immigrants francophones, les visas pour étudiants et le chemin Roxham offriraient déjà un gain dont la CAQ a bien besoin.

Après tout, un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. Et c’est d’autant plus vrai face à un Parti Québécois revigoré.

Quand le PQ était au mouroir, la CAQ pouvait se contenter d’une ligne dure qui donne bonne conscience mais peu de résultats. Face à une option souverainiste qui affiche les premiers signes d’une renaissance, François Legault doit démontrer que son nationalisme porte fruit.

Funambule

Le test n’est pas moins important pour Justin Trudeau.

Entre un Pierre Poilievre qui lui souffle dans le cou et un caucus libéral franchement anti-Legault, le jeu d’équilibre n’est pas facile.

Tout comme François Legault, il est à la croisée des chemins. Comme ni l’un ni l’autre n’est sur le point de partir, aussi bien s’élever. Ils en sortiront tous deux gagnants.