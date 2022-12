Un octogénaire porté disparu à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 83 ans qui manque à l’appel.

Erick Antoine Guerrier a été vu pour la dernière fois lundi vers 17 h 30 dans un secteur de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Ayant une infection à un œil, l’octogénaire qui se déplacerait à pied ou en transport en commun souffrirait de démence, ce qui pourrait le rendre désorienté.

«Les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a indiqué la police de Montréal.

Homme de stature mince et à la peau noire, M. Guerrier qui s’exprime en français mesure environ 1,70 m et a les yeux bruns et les cheveux blancs.

Quand il a été vu pour la dernière fois, l’octogénaire portait un manteau mi-long gris foncé, un pantalon marron, des bottines noires et un chapeau en vinyle noir avec couvre-oreilles.

Toute personne ayant de l’information pouvant aider à localiser M. Guerrier peut appeler au 911 ou contacter le poste de quartier le plus proche.