GRÉGOIRE, Marie-Paule

(née Hébert)



À l'Hôpital Anna-Laberge, le 18 décembre 2022 à l'âge de 90 ans, est décédée, des suites d'une courte maladie, Mme Marie-Paule Hébert, épouse de M. Jean-Guy Grégoire, de St-Urbain-Premier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Michelle (Roger), Lucie (Alain), Céline et Martine (Jim), ses petits-enfants Jennifer, Fany et Thomas, son frère Jean-Guy (Lise Martineau), ses beaux-frères Aldège Plante (feu Jeannine) et Rolland Grégoire (Suzanne Beaudoin), ses neveux et nièces, autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 21 janvier 2023 à 14h00 en l'église de Sainte-Martine. La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13h00, sous la direction de la :www.residencemariesoleilphaneuf.comElle reposera ultérieurement au cimetière de St-Urbain-Premier.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société Alzheimer ou à la Fondation Anna-Laberge.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Anna-Laberge, en particulier l'équipe des soins palliatifs, pour les bons soins prodigués à Mme Hébert.