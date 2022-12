MERCIER, Irène

(née Bourgeois)



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Mme Irène Mercier (née Bourgeois), à Montréal, le samedi 17 décembre 2022, à l'âge de 91 ans.Elle laisse dans le deuil ses filles Céline (Jean-Luc), Johanne (Christopher) et Danielle, ses petits-enfants Frédéric, Jean-Simon, Antoine, Alex et Julie-Anne, son arrière-petit-fils Isaac, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est, Montréal, le jeudi 22 décembre 2022, de 19h à 21h, ainsi que le vendredi 23 décembre 2022, de 9h à 10h30.Une célébration suivra à la chapelle du complexe de 10h30 à 11h30. Après l'inhumation, un goûter sera servi dans la salle de réception du complexe.