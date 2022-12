PICARD, Jean-Marie



Le 25 novembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Picard, époux de feu madame Jeannette Turenne.Il laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Ginette), Gilles (Suzanne), Sylvie (feu André), Sylvain (Catherine), feu Martin (Jennifer), ses petits-enfants: Mélissa, Stéfanie (Dominic), Sarah, Frédérik (Alexandra), Ulric, Isadora, Jordan (Linda), Jacob et Danielle, ses 8 arrière-petits-enfants, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 7 janvier 2023 de 13h à 16h au :Une cérémonie suivra à 16h en la chapelle.