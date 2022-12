PROVOST (née Gemme)

Germaine



Entourée des siens, le 10 décembre 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée paisiblement Mme Germaine Gemme, épouse de feu Marc Provost.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lucie (André), Sylvie (feu Michel), France (Alain), Jean-Marc (Guylaine) et Yves (Nathalie), ses petits-enfants Pierre-Luc (Roseline), Marie-Ève, Stéphanie (Jean-Philippe), Félix, Roxanne (Jean-Mathieu), Mathis (Alison) et Zoé ainsi que ses deux arrière-petits-fils Nolan et Henri. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les proches au :651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 21 janvier 2023 dès 10h. Une liturgie de la parole suivra à 15h en la chapelle du complexe.La famille souhaite remercier le personnel du Centre d'hébergement Champlain-des-Pommetiers pour les bons soins prodigués.