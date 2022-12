Marineau, Gérald



Le 12 décembre 2022, Gérald Marineau s'est éteint entouré de ses enfants et du personnel médical exceptionnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital du Sacré-Coeur, à Montréal. Sans trop en avoir l'air, il avait su, dans les derniers mois, préparer ses proches à cette inévitable conclusion en s'y préparant lui-même avec dignité et lucidité.Outre son épouse, Jeannette Labelle, il laisse dans le deuil ses enfants, Michèle (François Gravel) et Jean-Claude Marineau (Sylvaine De Plaen); ses petits-enfants, Philippe Marineau-Dufresne (Mélissa Goupil-Landry), Catherine Marineau-Dufresne et Jules Brunelle-Marineau (Marilyn B. Armand); ses arrière-petits-enfants, Jeanne et Théo Marineau-Landry; ses soeurs, Thérèse (feu André Migneault) et Annette (Jacques Demers); de nombreux neveux et nièces et plusieurs amis. L'ont précédé dans la mort ses parents, Adrien Marineau et Laurence Sanscartier, ainsi que ses frères Roger, Jean-Louis, Robert et Léopold.Gérald a travaillé pendant 32 ans au sein du Service correctionnel du Canada. Entré comme commis sténographe, il a gravi les échelons jusqu'à devenir directeur de l'Établissement Archambault, à Ste-Anne-des-Plaines, puis directeur régional de la sécurité pour l'ensemble du Québec.Il aimait beaucoup voyager, marcher et rouler à vélo, mais aussi travailler de ses mains, dessiner, bricoler - notamment pendant les années qu'il a passées à son chalet au bord du lac Barrière, à La Minerve.Gérald a profondément aimé les siens, qui savaient qu'ils pouvaient compter sur sa présence et sa loyauté. Franc, souriant, curieux, capable de se remettre en question et de communiquer ses émotions, il restera un modèle pour ses enfants et ses petits-enfants.Sa famille vous recevra le vendredi 30 décembre 2022 de 13h à 15h30 à la maison funéraireUne cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 15h30.