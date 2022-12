HOGUE, Yvon



À Montréal, le 16 décembre 2022, à l’âge de 87 ans, est décédé M. Yvon Hogue, retraité de la CSDM. Il était l’époux de Mme Monique Lemire depuis 62 ans.Outre son épouse Monique, il laisse dans le deuil ses enfants: Josée, Dominique (Marie-Pascale Arsenault), Martin (Myriam Papillon), Patrice (Martine Lafond), ses petits-enfants: Béatrice, Catherine, Gabrielle, Camille, Ariane et Justin ainsi que deux arrière-petites-filles: Élie-Rose et Louane.Il était le frère de feu Monique (feu Raoul Laferrière), feu Fernand (feu Marie-Paule Picotte), feu Claudette (Robert Barreiro) et Nicole (Gérard Landry).Il laisse également dans le deuil son beau-frère Jacques Lemire (feu Lise Giroux) ainsi que ses belles-soeurs Lise Lemire (feu Réal Muloin), Pierrette Lemire (feu Léonard Gendron), plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie le mardi 27 décembre de 19h à 21h et le mercredi 28 décembre de 12h à 14h à la:Les funérailles suivront à 14h en l’église de Saint-Roch-de-l’Achigan et de là au cimetière du même lieu.La famille désire remercier l’équipe de soins à domicile du CLSC Montréal-Nord pour le soutien et les bons soins prodigués.En sa mémoire et en guise de sympathie, la famille vous propose de faire un don à https://rein.ca