PAQUIN, Mariette (née Leclerc)



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mariette Leclerc, survenu à Montréal, le 13 décembre 2022, à l'âge de 98 ans, épouse de feu Roland E. Paquin.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Raymond (feu Jeannette Leblanc), René (Lise Nault), France (Normand Béland), Jean-Pierre et Danielle (Claude Dussault), ses petits-enfants Caroline, Luc, Sébastien, Sophie, Sandra, Sonia, Mélanie, Mickaël et Marc-Olivier ainsi que ses 13 arrière-petits-enfants, sa soeur (Thérèse), ses belles-soeurs, plusieurs nièces et neveux des familles Leclerc et Paquin.Un service religieux sera célébré, en présence des cendres, le vendredi 30 décembre 2022 à 14h en l'église St-Conrad, 6950 des Ormeaux, Anjou, H1K 2X6, où la famille recevra les condoléances directement à l'église 1 heure avant le service religieux.La mise en terre des cendres se fera au printemps 2023 au cimetière Le repos St-François d'Assise.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM, en la mémoire de Mariette, sur le site Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (jedonneenligne.org) ou fondationduchum.comLa direction funéraire a été confiée au Complexe funérarie Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien Est, Montréal, H1M 3E3.