LUSIGNAN, Denise

(née Beaupré)



À Châteauguay, le 14 décembre 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Denise Beaupré, épouse de feu Lucien Lusignan.Elle laisse dans le deuil ses filles Lucie (Mario Vachon) et Carole, sa belle-fille Nancy Lee (feu Michel), ses petits-enfants : Pascale, Marjolaine et Nicolas Vachon; Frédéric, Jean-François et Charles Guimont; Katherine et Gabriel Lusignan, ses arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux parents et amis.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement en toute intimité avec la famille.450 699-9919www.alexandrenicole.com