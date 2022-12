COUTURE, Charles-Henri (Charles)

COUTURE, Charles-Henri

À Longueuil, le 5 décembre 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Charles-Henri Couture, époux de feu Mme Rose Labbé et père de feu Nicole.Il laisse dans le deuil ses enfants, Lyne (Dominique), Jean-Claude (Marie-Josée), Gilles (Jocelyne) et Gisèle (Éric), sa fratrie : Conrad (feu Jeannine), Gaston (Juliette), Géraldine (Chuck), Pierrette (Jean) et feu Adrien, feu Alexandre, feu Joachim, feu Jean-Guy, feu Cécile, feu Yolande et feu Margot, neveux et nièces, ses onze petits-enfants et quinze arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 29 décembre 2022, de 11h à 16h30 et de 18h à 20h, ainsi que le vendredi 30 décembre 2022, de 9h à 12h30 au complexeLes funérailles auront lieu en l'église St-Sébastien de Boucherville à 13h et l'inhumation aura lieu ensuite au cimetière de Boucherville.La famille tient à remercier les pompiers et les policiers de Boucherville et de Longueuil pour leur dévouement remarquable et leur grande compassion.