MARTIN, Lyne



À St-Hyacinthe, le 9 décembre 2022, à l'âge de 54 ans, est décédée Madame Lyne Martin, conjointe de Monsieur François St-Georges.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses parents, sa fille, ses petits-enfants, sa soeur, ses nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances à la :5325 BOUL. LAURIER OUESTST-HYACINTHE, J2S 3V6le samedi 14 janvier 2023, de 15 h à 18 h. Une cérémonie hommage sera célébrée en la chapelle de la résidence à 18 h.Le personnel de la Résidence funéraire Maska offre à la famille ses plus sincères condoléances et la remercie pour sa confiance.