COMEAU-CADIEUX, Jocelyne



À Montréal, le 6 décembre 2022, est décédée à l'âge de 70 ans, Madame Jocelyne Comeau-Cadieux, native de Lachine mais résidente de Varennes.Fille de feu Bruno Comeau et feu Ginette Clément, elle laisse dans le deuil son grand amour des 51 dernières années Normand Cadieux. Elle laisse également dans le deuil ses enfants: Simon Cadieux (Carole Baudron), Geneviève Cadieux (Simon Grégoire), Marie-Hélène Cadieux (Marc-Etienne Charron) et Philippe Cadieux. Elle laisse dans un immense chagrin, ses petits-enfants: Vincent Grégoire (Marie Bélanger), Valérie Grégoire, Géraldine Charron-Cadieux et Sofia Charron-Cadieux. De plus, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Pierre Comeau (Danielle Roy), Sylvie Comeau (Luc Tremblay), Johanne Comeau (Pierre Yale), Serge Comeau et Normand Comeau (Nancy Cantin), sa belle-famille: Robert Cadieux (Monique Couillard), Louise Cadieux, Danielle Cadieux et Hélène Cadieux (Carol Leckie). Elle laisse également plusieurs neveux et nièces et des amis fidèles.La famille recevra les condoléances à la :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511le vendredi 6 janvier 2023 de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00. Les funérailles auront lieu à l'église des Saints-Anges-Gardiens, 1400 boul. Saint-Joseph, Lachine, le samedi 7 janvier à 11h00. La famille vous y recevra à compter de 10h00.Au lieu de fleurs, un don à la Maison des enfants de la Montérégie...Varennes, Québec serait apprécié. ().Normand et ses enfants désirent remercier l'équipe des soins intensifs ainsi que des soins palliatifs du CHUM pour les bons soins prodigués à Jocelyne.