THÉORÊT née LAMBERT

Marguerite



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Marguerite Lambert survenu le 3 décembre 2022, à l'âge de 89 ans, elle était l'épouse bien-aimée de M. Fernand Théorêt.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Carole (Michel), Normand (Céline) et François (Josée), son cousin adoptif André Fichaud, ses six petits-enfants, ses quatre arrière-petits-enfants, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 février 2023 de 19h à 21h, le samedi 25 février de 13h à 16h à7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QCUne liturgie de la Parole aura lieu le samedi 25 février à 16h en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.