Corps policiers: des autochtones comptent se mobiliser pour le financement

Des organisations des Premières Nations demandent aux gouvernements fédéral et provincial d’accepter la décision de la Cour d’appel du Québec qui fait état du sous-financement chronique des corps de police autochtones partout au pays.

La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, au Lac-Saint-Jean, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et l'Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique somment les décideurs gouvernementaux de ne pas tenter de porter ce jugement en appel à la Cour suprême. Les leaders des Premières Nations préviennent qu’une importante mobilisation des communautés de partout au Canada pourrait se tenir si les élus ne mettent pas fin au sous-financement.

Dans sa décision rendue le 15 décembre dernier, la Cour d’appel considère que Québec et Ottawa ont agi « de façon indigne, déshonorable et abusive en matière de financement des services policiers autochtones ». La Cour conclut ainsi qu'en refusant d’offrir des montants d’argents suffisants pour offrir les mêmes services qu’en milieu non-autochtone, les gouvernements ont manqué à leur obligation constitutionnelle d'agir honorablement, en plus de commettre un abus de droit contractuel.

«Le jugement de la Cour d'appel du Québec démontre que les gouvernements du Canada et du Québec sont insensibles à la réalité des Premières Nations en matière de financement de nos services policiers. La paix, l'ordre et la sécurité publique sont à la base d'une discrimination flagrante à l'endroit de nos communautés. Les gouvernements doivent en prendre acte et agir», a réclamé Ghislain Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.

La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, au Lac-Saint-Jean, réclamait 1,6 M$ aux gouvernements du Québec et du Canada pour combler le déficit de son service de police accumulé entre 2013 et 2017.

Les Premières Nations n'ont pas accès à des services de police de même niveau et de même qualité que ceux offerts aux non-autochtones, selon la Cour d’appel du Québec.