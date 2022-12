COVID-19: 16 nouveaux décès enregistrés au Québec

Le Québec a rapporté 16 décès supplémentaires en raison de la COVID-19 pour la journée de mercredi, au moment où les hospitalisations continuent d’augmenter dans la province.

Sur ce total de décès, six sont survenus dans les dernières 24 heures, deux il y a entre deux et sept jours et huit il y a plus de sept jours.

Cinquante nouvelles hospitalisations ont aussi été enregistrées pour un total de 2149 hospitalisations, dont 746 en raison du virus. La situation est cependant restée stable aux soins intensifs, avec 57 lits occupés.

Près de 1439 nouveaux cas ont également été recensés dans des centres de dépistage et 152 tests rapides dont le résultat s’est avéré positif ont été autodéclarés.

Ce sont également 3731 travailleurs de la santé qui sont absents du réseau en lien avec le virus, soit pour un retrait préventif, une attente de résultats ou un isolement.