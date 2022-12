CÔTÉ, Jean



Le 12 décembre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Jean Côté.Il laisse dans le deuil sa nièce Marie (Keeth), ses neveux Robert (Carole), Claude, sa grande amie Marjolaine (Hervé) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 28 décembre entre 13h et 17h et 18h et 21h, ainsi que le jeudi 29 décembre entre 9h et 11h à:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Les funérailles suivront dès 11h en la Chapelle Curé-Poirier.