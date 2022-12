Des films canadiens dans la course aux Oscars

Trois productions canadiennes ont été retenues dans la courte liste des 15 films toujours en lice pour l’Oscar du meilleur documentaire, a annoncé mercredi l’Académie des arts et des sciences du cinéma.

Il s’agit d’Hallelujah : Leonard Cohen, A Journey, A Song, un documentaire de Dan Geller et Dayna Goldfine sur la vie du poète et chanteur montréalais Leonard Cohen, Nuisance Bear, un film de Jack Weisman et Gabriela Osio Vanden sur les ours polaires et Fire of Love, une réalisation de la documentariste Sara Dosa.

Le Canada est aussi bien représenté dans le volet court métrage grâce au film Le matelot vivant (The Flying Sailor), une production de l’ONF, qui a été présélectionné pour l’Oscar du meilleur court métrage d’animation. Réalisé par Wendy Tilby et Amanda Forbis, deux animatrices de Calgary, ce film de 7 minutes 45 secondes met en scène deux navires qui entrent en collision dans un port, provoquant une explosion qui souffle une ville.

Wendy Tilby et Amanda Forbis ont déjà été nommées pour l’Oscar du meilleur court métrage d’animation pour leurs collaborations précédentes, soit When the Day Breaks (1999) et Une vie sauvage (2011).

On saura le 24 janvier prochain, lors de l’annonce des nominations aux Oscars, si ces films seront retenus parmi les cinq finalistes de leurs catégories respectives.

Soulignons par ailleurs que le documentaire d’animation Printemps éternel, qui avait été choisi pour représenter le Canada dans la course pour l’Oscar du meilleur film international, n’a pas été retenu parmi les demi-finalistes de cette catégorie.