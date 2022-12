Dominik Hasek veut l’exclusion des athlètes russes

L’ex-gardien de but de la Ligue nationale de hockey (LNH) Dominik Hasek a publié une lettre mercredi où il plaide en faveur de l’exclusion des athlètes de la Russie des compétitions professionnelles, en raison de la guerre en Ukraine.

Son message était adressé aux propriétaires, dirigeants et membres de la LNH, de la WTA, de l’ATP ainsi qu’aux «autres ligues sportives professionnelles, fédérations et organisations dans le monde». Hasek a d’abord insisté sur les milliers de vies perdues par des innocents en Ukraine, avant de critiquer les organisations pour leur inaction.

«À ce jour, je n’ai ni lu ni entendu de votre part une condamnation sans équivoque de l’agression russe, y compris des crimes commis, a-t-il écrit. En tolérant la participation des athlètes russes, chaque compétition que vous organisez donne des milliards de dollars à la Russie pour faire connaître sa politique agressive.»

«Le fait que vous n'ayez rien fait, après environ 300 jours de guerre, et que vous continuiez à tolérer la participation d'athlètes russes à vos compétitions (donnant à la Russie plusieurs milliards en publicité pour la mise en œuvre de sa politique agressive), me paraît inexcusable. Vous êtes donc entièrement responsable des dommages irréversibles causés par l'armée russe en Ukraine, y compris des vies gâchées», a ajouté le Tchèque.

Selon Hasek, les athlètes russes doivent être imputables des décisions de Vladimir Poutine. Il estime qu’il s’agit d’une conséquence nécessaire pour mettre fin à la guerre Ukraine.

«Je tiens à souligner que chaque athlète russe a le droit d'avoir une opinion sur la guerre en Ukraine, et nous devons toujours respecter cela. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devons être d'accord. Cependant, à moins que nous ne voulions soutenir la guerre de la Russie en Ukraine et toutes les horreurs qui l'accompagnent, nous ne pouvons pas permettre aux athlètes russes de rivaliser avec nous en ce moment. Je ne considère pas leur non-participation comme une sanction contre eux, mais pour encourager la fin de cette guerre, sauvant ainsi des dizaines de milliers de vies, y compris leurs camarades soldats russes, qui ont été recrutés pour combattre», a-t-il expliqué.

Le retraité âgé de 57 ans a rappelé que la guerre en Ukraine est le conflit le plus important en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et que des actions s’imposaient.

«Si le dicton selon lequel "même le plus grand jeu du monde ne vaut pas plus qu’une vie humaine" s’applique, alors je ne doute pas que vous prendrez la bonne décision et que vous contribuerez à une fin plus rapide du conflit et, en retour, vous sauverez des milliers de vies», a-t-il conclu.