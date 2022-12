LECLAIR, Frère Étienne CSV



est décédé au Centre Champagneur, à Joliette, le 19 décembre 2022, à l'âge de 97 ans et dans sa 74e année de vie religieuse dans la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur du Canada (1949-2022).Le Frère Étienne Leclair était né le 29 septembre 1925, à St-Joseph de Chelmsford, diocèse de Sault-Ste-Marie en Ontario. Il était le fils de Benjamin Leclair et Alzire Bradley, décédés.Le Frère Étienne Leclair a réalisé différentes tâches techniques à plusieurs endroits dans la région de Joliette au cours de ses 20 premières années de vie religieuse. Le 15 août 1968, il a rejoint la Fondation viatorienne d'Haïti où il demeurera 40 ans offrant ses services principalement comme préposé à la maintenance et à la communication au Dondon, aux Gonaïves et à la Villa Manrèse à Port-au-Prince. Comme radioamateur, il a facilité les communications entre différentes communautés religieuses à des périodes troubles de l'histoire d'Haïti.En 2008, il quitta la mission d'Haïti pour retourner au Canada où il poursuivra ses engagements communautaires d'abord au presbytère Sainte-Geneviève de Berthier puis à la résidence Saint-Viateur de Joliette. En 2018, il se retira à l'infirmerie de la Congrégation à Joliette où il vient de décéder.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces.Les funérailles du Frère Étienne Leclair seront célébrées, en présence des cendres, à une date qui sera annoncée ultérieurement.