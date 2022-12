En 2023, je nous souhaite de la santé

Dans quelques jours, nous retrouverons nos familles pour les festivités de Noël. On retrouvera les habitudes que la pandémie a chamboulées, on renouera avec les traditions oubliées et on soupirera de soulagement de voir les choses revenir à ce qu’elles devaient être.

Cette année, le meilleur vœu que l’on puisse offrir à nos amis, nos collègues et notre famille, ce n’est pas nécessairement la joie ou la prospérité, mais surtout, la santé.

La santé, d’une part, parce que la pandémie l’a ramenée à l’avant-plan. Nous étions tous égaux devant le virus, vulnérables et craintifs. La COVID et ses maudits variants sont bien les seuls à ne pas discriminer.

Pour aider notre système

D’autre part, devant notre système de santé qui craque de partout, nos urgences qui débordent et notre personnel soignant qui en a plus que marre, ce n’est pas le temps de tomber malade.

On en vient donc à espérer que la santé, celle des autres et la nôtre, tienne le coup et ne contribue pas à l’augmentation des pourcentages toujours plus élevés des taux d’occu-pation de nos civières.

Mais au-delà des considérations politiques, logistiques et pratiques, les vœux de santé sont à la base de tous les autres bonheurs. Peut-on être réellement joyeux si le corps ou l’âme nous lâche ? Veut-on être prospère sans avoir la force d’en profiter ? Permettez-moi d’en douter.

La maladie et le bonheur

On ne se rend compte de l’importance de la santé que lorsque l’on est atteint ou que l’on a un parent ou un enfant malade, qui requiert des soins. La maladie assombrit inexorablement les moments de bonheur et de joie. Combien de fois a-t-on entendu des personnes souffrantes, jeunes ou moins jeunes, dire : si ma santé me l’avait permis, j’aurais voulu faire XYZ.

Je vous souhaite donc de la santé pour la période des Fêtes et pour 2023, un système immunitaire solide, un moral d’acier et un bon médecin de famille. Le reste suivra.