BERGERON, Thérèse



À l'hôpital de Gatineau, le 14 décembre 2022, à l'âge de 92 ans et 4 mois, est décédée Mme Thérèse Bergeron, de St-Léon-le-Grand. Elle fut précédée de son fils Denis. Elle était la fille de feu Aldéa Francoeur et de feu Donat Bergeron.Elle laisse dans le deuil sa fille Johanne, ses petits-enfants Véronique Borduas, Simon Blondin (Evelyne) et Guillaume Blondin (Marie-Michèle), ses arrière-petits-enfants Edouard, Arnaud, Laurie, Stella et Antoine ainsi que ses belles-soeurs, neveux et nièces.Une cérémonie intime en famille aura lieu ultérieurement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.