LUPIEN DUFOUR, Denise



À Laval, le 15 décembre 2022, est décédée Mme Denise Dufour Lupien, à l'âge de 80 ans. Elle a rendu son dernier souffle dans son sommeil, dans sa maison, telle qu'elle le souhaitait.Femme passionnée, autonome et généreuse, elle était l'épouse de feu de son grand amour, Pierre Lupien. Outre ses deux filles, Lynda (Jean-Benoît Mondou) et Francine, elle laisse dans le deuil ses deux petits-enfants Isabelle Roy et Charles Mondou, son frère et ses belles-soeurs Jean-Paul et France Dufour, Lise Dufour, Diane Minville, ses nièces et neveux, plusieurs membres de sa famille ainsi que ses précieux ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s qui souhaitent lui rendre un dernier hommage le dimanche 22 janvier de 13h à 16h au complexeVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rêves d'enfants.