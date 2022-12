Gala Méritas de Baseball Québec

La Fédération du baseball amateur du Québec a tenu son Gala Méritas annuel en trois séances à la Maison du loisir et du sport à Montréal. Cette cérémonie, à laquelle participaient le président de Baseball Québec, Marc Vadboncoeur, et le DG, Maxime Lamarche, a honoré les exploits des joueurs, les entraîneurs et les officiels s’étant le plus illustrés tout au long de la saison. Le Gala organisé par Sophie-Anne Brière, de Baseball Québec, a connu un immense succès.

Photo fournie par Léa-Mary Brière

La région des Laurentides est très fière que la formation des Rebelles 16U des Laurentides ait été nommée l’équipe communautaire 13UF ou 16UF ou 21UF.

Photo fournie par Léa-Mary Brière

Le Prix du mérite, marqueur régional, a été attribué à Justine Bouchard, de la région du lac Saint-Louis.

Photo fournie par Léa-Mary Brière

La formation des Monarques Oranges des Seigneuries a été nommée l’équipe communautaire 11U.

Photo fournie par Léa-Mary Brière

La joueuse compétition/haut niveau ABC Alexane Fournier est en compagnie de la joueuse compétition/haut niveau Bourse Sport-Études Rosalie Boulianne, de Vanessa Riopel, coordonnatrice du développement et leadership féminin, d’Éléonore Deblois, joueuse compétition/haut niveau Bourse ABC, et de la joueuse compétition/haut niveau 17U+ Alizée Gélinas.

Photo fournie par Léa-Mary Brière

Parmi les 12 finalistes dans la catégorie Rallye Cap, on a rendu hommage à Westley Knox, de la région du lac Saint-Louis.

Photo fournie par Léa-Mary Brière

Le joueur compétition/haut niveau 13U AA Lham Yeo est avec la joueuse compétition/haut niveau 13U Samuelle Boivin, l’excellent voltigeur de l’organisation des Blue Jays Jean-Christophe Masson ainsi que Justine Marin, la joueuse compétition/haut niveau 16U.

Photo fournie par Léa-Mary Brière

Philippe Lamoureux, de Baseball Québec, est en compagnie des titulaires du prix mérite arbitre Jean-Philippe Labbé, Laurentides, Alexandre Schiller-Racine, Laval, Michel Eteson, du Programme excellence, et Sylvain Pagé, Outaouais.