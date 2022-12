Hernan Losada nommé entraîneur-chef du CF Montréal

Le CF Montréal a annoncé mercredi que l’Argentin Hernan Losada avait été nommé nouvel entraîneur-chef du club.

Âgé de 40 ans, il a mené le D.C. United pendant 41 matchs entre janvier 2021 et avril 2022. Il a auparavant piloté l’équipe belge de Beerschot de 2019 à 2021, la formation où il avait conclu sa carrière de joueur un an auparavant.

«Nous étions à la recherche d'un entraîneur qui pouvait perpétuer le projet sportif qu'on bâtit depuis mon arrivée en 2020 et nous sommes persuadés qu'Hernan remplit toutes les cases à ce niveau, a mentionné via communiqué le vice-président et directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard. Avec la philosophie mise de l'avant au club au cours des dernières années, sur le terrain comme à l'extérieur, nous sommes très heureux de notre choix.»

Avec D.C. United, il a permis à l’équipe de maintenir un dossier de 17 victoires, 19 défaites et cinq verdicts nuls.

Losada succède à Wilfried Nancy, qui a quitté Montréal pour s’engager avec le Crew de Columbus, plus tôt en décembre.