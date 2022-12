La Colombie-Britannique suspend l’électricité pour le minage de cryptomonnaie

Pour préserver ses ressources en énergie propre, soutenir ses actions climatiques et atteindre ses objectifs économiques, la Colombie-Britannique a décidé de suspendre les demandes de connexions électriques concernant le minage de cryptomonnaie, qui permet de valider les opérations, pour 18 mois.

Cette pause donnera au gouvernement suffisamment de temps pour s’engager avec l’industrie et les Premières Nations et développer un cadre permanent pour les opérations futures de minage de cryptomonnaie.

«Le minage de cryptomonnaie consomme d’énormes quantités d’électricité pour faire fonctionner et refroidir les ordinateurs, tout en créant peu d’emploi sur le marché local», a déclaré la ministre de l’Énergie des Mines et de l’Innovation sobre en carbone, Josie Osborne.

«On suspend les demandes en électricité des réseaux de cryptomonnaie pour réserver nos ressources en électricité aux gens qui passent aux véhicules électriques et aux pompes à chaleur, et pour les entreprises et industries qui entreprennent des projets qui réduisent les émissions de carbone et génèrent des emplois et des opportunités économiques», a-t-elle ajouté.