La pâtisserie Gaudet passe aux mains de Table Talk pies

La Cour Supérieure a approuvé mercredi matin la vente des actifs de la Pâtisserie Gaudet d’Acton Vale, en Montérégie, au géant américain Table Talk pies, plus de trois mois après sa mise sous protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers.

L'entreprise spécialisée dans la fabrication de tartes et tartelettes avait fermé ses portes au début août en raison d'une faillite de plus de 23 M$ et s’était placée sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers.

Pâtisserie Gaudet employait environ 90 travailleurs au moment de sa fermeture.

La valeur des actifs incluant le bâtiment industriel et les équipements de production s'élève à approximativement 5 M$.

Les principaux créanciers garantis sont la Banque TD pour 1,6 M$ et Investissement Québec avec une réclamation de 7,5 M$.

Table Talk pies est une entreprise presque centenaire fondée en 1924 à Worcester, au Massachusetts.

En raison des conséquences de la pandémie, de l'inflation, des ratées des chaînes d'approvisionnement et du manque de ressources, cette boulangerie industrielle a connu des difficultés financières en 2021, sa production ayant chuté de près de 80%.

L'entreprise avait été sauvée par de nouveaux investisseurs dont un magnat de la finance, Cliff Rucker, qui est aussi propriétaire de l'équipe de hockey de la côte est américaine, les Railers de Worcester.

Table Talk pies se spécialise, entre autres, dans la confection de tartes. Avec une équipe de plus de 300 employés, l'entreprise vend quelque 250 millions de tartes et tartelettes partout aux États-Unis ainsi qu'au Mexique et au Canada.

Pâtisserie Gaudet et Table Talk pies ont déjà collaboré dans le passé, les deux entreprises étant les principaux fournisseurs pour Walmart.

La transaction doit se conclure d'ici vendredi. Le syndic et registraire qui ont approuvé la transaction assurent que l'entreprise américaine a l'intention de relancer les activités de production à Acton Vale et qu'elle n'a aucunement l'intention de démanteler les équipements pour les déménager dans d'autres sites de production qu'elle possède.