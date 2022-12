La Ville de Québec se prépare à la «bombe météo» de Noël

Taieb Moalla Mercredi en fin de matinée, le maire Marchand a dressé un bilan positif des grands événements de 2022 à Québec et il a présenté les perspectives de 2023. Il s’est félicité de constater la reprise évènementielle depuis le printemps 2022 à la suite de l’assouplissement des mesures sanitaires et il a renouvelé son désir de tenir des événements dans tous les arrondissements et non pas seulement au centre-ville.