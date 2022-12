Le Lightning a joué «comme un sac rempli de ...», selon Jon Cooper

Même si le Lightning de Tampa Bay est au plus fort de la course dans l’Association de l’Est, son entraîneur-chef Jon Cooper n’a pas mâché ses mots après la défaite de 4 à 1 contre les Maple Leafs de Toronto, mardi soir.

«Nous avons joué comme un sac rempli de ... vous savez quoi», a dit Cooper aux journalistes, tel que rapporté par le quotidien Toronto Sun.

«Ils n’ont plus le même style que dans le passé. Ils jouent bien collectivement en défensive et c’est pour ça qu’ils gagnent des matchs», a-t-il aussi mentionné en donnant le crédit à la formation de la Ville Reine.

«La réalité de la Ligue nationale»

Malgré tout, Cooper a relativisé la situation, lors d’une entrevue avec le quotidien Tampa Bay Times.

«C’est la réalité de la Ligue nationale [LNH] et je comprends ça, a-t-il fait savoir. Nous jouons 82 matchs et nous ne pouvons pas être à notre meilleur tous les soirs. Nous avons tenté de faire des jeux à partir de rien et nous leur avons donné des opportunités.»

Son équipe est au troisième rang de la section Atlantique, à 11 points des Bruins de Boston. Le Lightning a gagné sept de ses 10 dernières rencontres et l’attaque explique en grande partie les succès de l’équipe. Elle se classe troisième dans le circuit Bettman au chapitre des buts marqués avec une moyenne de 3,58 par duel.

L’offensive de la formation de l’État de la Floride est menée par Nikita Kucherov. Ce dernier est d’ailleurs quatrième de la LNH avec 47 points, dont 12 buts, en 31 rencontres. Le Russe a amassé 10 points de plus que son plus proche poursuivant chez le Lightning, le capitaine Steven Stamkos.

La troupe de Jon Cooper tentera de retrouver le chemin de la victoire, mercredi soir, face aux Red Wings à Detroit, et vendredi soir contre les Sabres de Buffalo, avant de retourner devant ses partisans pour y affronter le Canadien le 28 décembre.