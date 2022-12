SuperDraft de la MLS : Les deux premiers choix échangés

À quelques heures seulement du SuperDraft de la Major League Soccer (MLS), mercredi soir, le St. Louis CITY SC et le D.C. United se sont respectivement départis du premier et du deuxième choix au total de l’encan.

La formation du Missouri devait parler au premier rang puisqu’elle est la plus récente équipe d’expansion du circuit Garber. Elle a toutefois accepté d'échanger avec Charlotte FC en retour de la 20e sélection au total et d’un montant d’allocation général de 450 000 $.

Charlotte a ainsi sélectionné au premier rang pour une deuxième année consécutive. En 2021, la jeune formation avait jeté son dévolu sur le milieu de terrain Ben Bender, et cette fois, elle s’est tournée vers le défenseur de l’Université Clemson Hamady Diop.

De son côté, le D.C. United a fait l’acquisition du défenseur de l’Orlando City SC Ruan en retour du deuxième tour de parole. La formation de Washington avait hérité de ce choix après avoir conclu au dernier rang du classement général de la ligue en 2022.

Ruan, 27 ans, s’est amené à Orlando en 2019. L’un des joueurs les plus constants de cette équipe, il a effectué 101 apparitions en plus d’inscrire quatre buts et 15 mentions d’aide. Le Brésilien s’était d’abord joint aux «Lions» sur la base d’un prêt d’un an du Clube Atletico Barra da Tijuca.

Orlando a choisi au deuxième échelon l’attaquant Shakur Mohammed. Les Rapids du Colorado ont complété le top 3 en ajoutant le défenseur montréalais Moïse Bombito. Ce dernier, qui a étudié à l'école secondaire Saint-Laurent, évoluait précédemment avec les Wildcats de l'Université du New Hampshire.

Le CF Montréal, qui n’a aucun choix de première ronde, détient les 54e, 75e et 83e sélections au total.