L’inflation pourrait donner 125 M$ en trop-perçus à Hydro-Québec

En ajustant ses tarifs à l’inflation au lieu que ceux-ci soient établis par la Régie de l’énergie, Hydro-Québec accumulerait des trop-perçus de 125 millions $ l’année prochaine, selon une analyse.

« Avec l’inflation, la hausse des revenus d’Hydro-Québec va être supérieure à la hausse de ses coûts. Donc, ils vont aller chercher plus d’argent qu’ils n’en ont besoin », explique Jocelyn B. Allard, président de l’Association québécoise des consommateurs industriels d’électricité (AQCIE).

En vertu de la réglementation adoptée en 2019, des trop-perçus sont constatés lorsqu’il y a une différence entre le rendement réel d’Hydro-Québec et le rendement autorisé par la Régie de l’énergie (8,2 %).

Un effet de la loi 34

Mais aussi, depuis 2019, les tarifs que facture Hydro ne sont plus fixés par la Régie en fonction de ses besoins, mais plutôt en fonction de l’inflation. Or, les augmentations établies par la Régie dans les années précédentes étaient systématiquement moindres que l’inflation.

« On a mis un système en place depuis 2019 où l’augmentation des tarifs à payer par les clients et les coûts d’Hydro-Québec ne suivent pas la même courbe », souligne Jocelyn B. Allard.

Ça pourrait se répéter...

En se basant sur les coûts et revenus d’Hydro-Québec en 2021 (les données disponibles les plus récentes), l’AQCIE estime qu’Hydro accumulera ainsi des « trop-perçus non partagés » de 125 millions $. Cette situation pourrait se répéter si l’inflation continue de faire grimper les tarifs.

Rappelons que les hausses prévues pour 2023 sont de 3 % pour les clients résidentiels et de 6,4 % pour les PME.

Les trop-perçus d’Hydro-Québec avaient fait les manchettes quand la CAQ de François Legault était dans l’opposition. La formation politique avait alors calculé qu’environ 1,5 milliard $ en trop-perçus avait été détourné depuis 2008, et que cet argent devait être retourné aux Québécois. M. Legault avait à l’époque qualifié ces trop-perçus de « taxe déguisée et sournoise ».

En 2019, la CAQ a introduit la loi 34, en vertu de laquelle les tarifs d’électricité seraient gelés durant la première année d’application, avant d’être augmentés en fonction de l’inflation.

Chiffres critiqués

« Il faut faire attention aux calculs de coin de table basés uniquement sur des estimations », rectifie Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole d’Hydro-Québec.

« D’ailleurs, nos activités sont aussi impactées par l’inflation. Il est aussi important de souligner que, selon la nouvelle réglementation qui détermine nos tarifs, la notion de “trop-perçu” n’existe plus puisque le rendement n’est plus calculé annuellement », fait-il valoir.

AJUSTEMENT DES TARIFS D’HYDRO-QUÉBEC DEPUIS LA LOI 34, ADOPTÉE EN 2019

Entre 2021 et 2024

En fonction de l’inflation.

En 2025

La Régie de l’énergie établira les tarifs à la suite du dépôt d’un dossier tarifaire.

À compter de 2026

En fonction de l’inflation pour un nouveau cycle de 4 ans et dépôt d’un dossier tarifaire auprès de la Régie la 5e année.