[PHOTOS] L’Hôtel de Glace en forte demande à l’aube de sa 23e édition

Au tour de l’Hôtel de Glace de Québec de tourner la page sur la pandémie. Déjà plus de 850 clients ont confirmé leur nuitée à l’emblématique bâtiment, qui retrouvera toute son envergure dès la fin de l’année sous la thématique de la vie nocturne.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

La fébrilité est perceptible sur le chantier de l’hôtel éphémère, à quelques jours de l’ouverture au public.

Malgré un mois de décembre plus chaud et moins neigeux qu’à l’habitude, tout indique que les portes ouvriront comme prévu entre Noël et jour de l’An.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

«On a osé de faire plusieurs suites de luxe, de faire un espace bar et un hall plus gros. On est revenu vraiment en force au niveau architectural et au niveau de la structure», explique Hugues Painchaud, chef du chantier de l’Hôtel de Glace.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

De quoi redonner le sourire aux quelque 70 ouvriers, artisans et sculpteurs qui se relaient jour et nuit, après deux années où la taille du bâtiment avait dû être revue à la baisse en raison de la chute du tourisme.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Engouement

Alors que la pandémie avait littéralement coupé de moitié l’achalandage, cette année, c’est tout le contraire. L’engouement est au rendez-vous et surprend même un peu, avec plus 850 nuitées confirmées à ce jour.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

«Notre taux d’occupation est très bon. On est dans les normes qu’on avait dans le passé», salue Sylvain Lauzon, président et chef des opérations du Groupe Calypso Valcartier.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Le Village Vacances Valcartier, qui accueille l’Hôtel de Glace pour la 7e fois, s’était donné un objectif de 1000 nuitées pour toute la saison.

Un nombre record de 22 suites thématiques seront offertes. «Donc, pour les visiteurs, c’est encore plus de choses à découvrir», souligne M. Lauzon.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

D’autres signent ne mentent pas sur l’activité qui reprend, alors que plus d’une vingtaine de mariages sont déjà au programme. De plus, la clientèle internationale est massivement de retour.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Vie nocturne

Comme pour faire oublier les mauvais souvenirs de la pandémie, l’équipe de l’Hôtel de Glace s’est promis de faire rêver les visiteurs en choisissant d’explorer le thème de la vie nocturne, qui se reflétera dans l’ensemble des pièces.

Les créations artistiques feront appel à l’émerveillement, l’astronomie, la mythologie grecque, les Premières Nations ou encore la danse.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

En outre, les convives pourront vivre pleinement l’expérience de boire un verre dans le bar de glace de l’hôtel, ce qui n’était pas possible à pareille date l’an dernier en raison des règles sanitaires.

On a d’ailleurs prévu une station surélevée pour accueillir un DJ, qui offrira des performances chaque samedi soir.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Par ailleurs, un partenariat avec Défi-Évasion permettra d’offrir un nouveau parcours avec une série d’énigmes à résoudre.

La 23e édition en bref :