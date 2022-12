Prévention du suicide: pour nous, la souffrance n’a pas de jours

Il y a plus de demande d’aide pendant les Fêtes au Centre de prévention du suicide de Québec? Bien non, pas toujours, ça dépend des années, ça dépend de... on ne sait pas toujours.

On s’y prépare? Bien sûr, au cas où cette année serait plus difficile pour plusieurs, au cas où la solitude serait plus pesante, au cas où il y aurait plus de parents inquiets, au cas où il y aurait plus de conjointes, conjoints, enfants inquiets pour leur proches, au cas où la détresse serait plus présente.

À chaque année, ces « au cas où » habitent les intervenants du Centre de prévention du suicide, 24 heures sur 24, ces intervenants chevronnés et compétents sont présents, au cas où...

Pour nous, la souffrance n’a pas de jours, n’a pas de saisons, n’a pas de couleurs. Il n’y a pas une période de l’année pour se séparer, perdre un proche, se sentir seul où être en dépression. Cuver son vin ou être inquiet de ne pas joindre les deux bouts... La souffrance n’a pas de jours...

L’espoir

Mais, à chaque jour, il peut y avoir l’espoir. L’espoir de vivre, l’espoir qu’une solution existe, l’espoir de regarder aujourd’hui avec un œil différent, un petit pas à la fois, même un très petit pas à la fois par moments.

Le but des intervenants du CPS est justement d’aider à voir, entrevoir, entreprendre ce petit pas. Quel est-il? Comment se réalise-t-il? C’est la mission que se sont donnés les intervenants du CPS.

Les personnes qui contactent le CPS sont habitées par une flamme, parfois petite, parfois chancelante, mais toujours allumée. Notre but commun est de faire grandir la flamme, confronter le doute qu’elle s’éteigne, trouver le lieu sûr qui la protégera, identifier qui peut en prendre soin.

24 heures sur 24

Les intervenants du CPS font partie d’une chaîne forte qui crée, avec d’autres, un filet de sécurité pour soutenir les personnes qui vivent de la détresse, qui en ont assez, mais qui sentent encore cette petite flamme.

Les intervenants du CPS sont présents pour toute la population qui s’inquiète pour un des leurs ou qui ont perdu un être cher par suicide.

Les intervenants, spécialisés en intervention auprès des personnes suicidaires, sont accessibles 24 heures sur 24, 365 jours par années via la ligne d’intervention 1 866 APPELLE (1 866 277 3553), accessible partout au Québec 24/7 ou par clavardage et texto sur suicide.ca

Photo courtoisie, Centre de prévention du suicide de Québec

Lynda Poirier, Directrice générale Centre de prévention du suicide de Québec et sa Fondation