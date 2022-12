Suzanne Clément a tourné avec Richard Gere

Malgré un emploi du temps déjà très chargé avec les tournages de la quotidienne Stat, Suzanne Clément a fait plusieurs allers-retours entre Montréal et Toronto cet automne pour tourner dans le film Longing, aux côtés de l’acteur américain Richard Gere.

• À lire aussi: «The Whale»: une performance époustouflante de Brendan Fraser

• À lire aussi: Box-office québécois: le raz-de-marée «Avatar»

Dans ce drame psychologique réalisé par le cinéaste israélien Savi Gabizon, l’actrice québécoise incarne l’ex-petite amie du personnage campé par Richard Gere, un chef d’entreprise qui apprend soudainement le décès de son fils de 20 ans, dont il ignorait jusque-là l’existence. La comédienne allemande Diane Kruger fait aussi partie de la distribution.

Dans un entretien accordé par visioconférence mercredi matin à l’occasion de la sortie prochaine du film français L’origine du mal, Suzanne Clément a confié au Journal avoir tourné ce film pendant cinq fins de semaine à Toronto, plus tôt cet automne.

Photo d'archives, AFP

«Ç’a été possible de le faire pour moi les week-ends parce que c’était les seuls moments où je ne tournais pas dans Stat, explique-t-elle. C’était rock’n’roll comme horaire mais c’était trippant à faire.»

Un acteur généreux

Ce n’est pas la première fois que Suzanne Clément tourne en anglais. Mais pour ce projet-ci, elle n’a pas eu à se soucier de son accent puisque le personnage qu’elle joue est une Québécoise.

«Disons que ça m’enlevait un peu de stress», souffle-t-elle.

Ayant partagé la plupart de ses scènes avec Richard Gere, l’actrice québécoise dit avoir été charmée par sa rencontre avec l’acteur de Pretty Woman et Officier et gentleman.

«C’est un super humain, de toute évidence, souligne-t-elle. Il fait beaucoup de travail humanitaire depuis des années. Il a été super avec tout le monde sur le plateau. On avait de longues scènes ensemble et il a été hyper généreux. Et il est toujours aussi beau!»

On pourra voir Suzanne Clément au cinéma à compter du 13 janvier dans le film français L’origine du mal. La quotidienne Stat reprend quant à elle l’antenne le 9 janvier sur ICI Télé.